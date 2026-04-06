https://1prime.ru/20260406/iran-868965345.html

"Застали врасплох". На Западе пришли в ужас от произошедшего в Иране

США не были готовы к решительному ответу Ирана на агрессию против него, пишет Atlantic. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T23:38+0300

иран

сша

дональд трамп

new york times

аэс "бушер"

тегеран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868467705_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_67222314c48224a634bd60f5ebdad3a8.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США не были готовы к решительному ответу Ирана на агрессию против него, пишет Atlantic."Несмотря на то что у администрации Трампа было несколько месяцев на подготовку к конфликту с Ираном, и она сама инициировала военные действия в выбранный ею момент, она не предусмотрела ничего, кроме самого базового варианта реакции Ирана, и, судя по всему, была застигнута врасплох решением Ирана прекратить торговлю через Ормузский пролив", — говорится в публикации.Как пишет издание, конфликт на Ближнем Востоке обнажил глубоко укоренившиеся проблемы американской военной системы, в том числе нехватку некоторых видов оружия и отсутствие адаптации к новым формам ведения боевых действий. Например, как отмечается в материале, у Соединенных Штатов нет экономически эффективной системы для перехвата иранских беспилотников.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".

https://1prime.ru/20260406/iran-868965035.html

https://1prime.ru/20260406/iran-868965204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

