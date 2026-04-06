"Застали врасплох". На Западе пришли в ужас от произошедшего в Иране - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Застали врасплох". На Западе пришли в ужас от произошедшего в Иране
"Застали врасплох". На Западе пришли в ужас от произошедшего в Иране
2026-04-06T23:38+0300
иран
ИРАН, США, Дональд Трамп, New York Times, АЭС "Бушер", Тегеран
23:38 06.04.2026
 
Atlantic: США не были готовы к решительному ответу Ирана

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США не были готовы к решительному ответу Ирана на агрессию против него, пишет Atlantic.
"Несмотря на то что у администрации Трампа было несколько месяцев на подготовку к конфликту с Ираном, и она сама инициировала военные действия в выбранный ею момент, она не предусмотрела ничего, кроме самого базового варианта реакции Ирана, и, судя по всему, была застигнута врасплох решением Ирана прекратить торговлю через Ормузский пролив", — говорится в публикации.
Как пишет издание, конфликт на Ближнем Востоке обнажил глубоко укоренившиеся проблемы американской военной системы, в том числе нехватку некоторых видов оружия и отсутствие адаптации к новым формам ведения боевых действий. Например, как отмечается в материале, у Соединенных Штатов нет экономически эффективной системы для перехвата иранских беспилотников.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
ИРАНСШАДональд ТрампNew York TimesАЭС "Бушер"Тегеран
 
 
