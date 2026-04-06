В аэропорту итальянского Бриндизи закончилось топливо

Авиационное топливо закончилось в аэропорту итальянского Бриндизи, следует из данных бюллетеней предполетной информации (Notam), изученных РИА Новости. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T23:43+0300

РИМ, 6 апр – ПРАЙМ. Авиационное топливо закончилось в аэропорту итальянского Бриндизи, следует из данных бюллетеней предполетной информации (Notam), изученных РИА Новости. "Авиатопливо Jet A1 недоступно. Ограниченное количество выделяется исключительно для правительственных, поисково-спасательных и медицинских рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник днем. Пилотам предлагалось рассчитать достаточное количество керосина из предыдущего аэропорта для покрытия последующих рейсов. Ограничения должны были действовать до 14 часов вторника. Вечером в понедельник бюллетень Notam по аэропорту Бриндизи сообщил о наличии ограниченных запасов реактивного топлива в объем до 5 тысяч литров на самолет. Аналогичные ограничения введены в аэропортах Реджо-Калабрии (до 3 тысяч литров на самолет) и Пескары, где авиаперевозчикам предлагается одна автоцистерна на рейс в объеме 20 тысяч литров, сообщила газета Corriere della Sera. Как передает издание со ссылкой на источники, ограничение поставок в Бриндизи было введено компанией Carboil как одним из основных дистрибьюторов в связи с аномально высокими объемами, запрошенными перевозчиками. В субботу Corriere сообщила о первых ограничениях на заправку авиационным топливом в четырех аэропортах Италии. Эти мера введена во второстепенном миланском аэропорту "Линате", а также авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи. Как отмечала Corriere, лимита в 2 тысяч литров достаточно менее чем на один час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которые используются основными европейскими компаниями-лоукостерами. Подобного объема, в частности, не хватит на перелет из Венеции на Сицилии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

