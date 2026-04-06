https://1prime.ru/20260406/japonija-868940948.html

Япония не рассматривает возможность экстренного ускорения перезапуска АЭС

2026-04-06T06:45+0300

энергетика

экономика

япония

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868940948.jpg?1775447107

ТОКИО, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии не рассматривает возможность экстренного упрощения требований для перезапуска атомных электростанций даже на фоне рисков энергетического кризиса, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Аказава. В ходе заседания бюджетного комитета депутат Ясуси Адати задал вопрос, позволяют ли действующие нормы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в сфере энергетики. По его мнению, нынешние правила рассчитаны на "мирное время", поэтому он предложил рассмотреть сценарии ускоренного перезапуска АЭС в случае обострения ситуации с поставками энергии. "Использование атомной энергии осуществляется при условии обеспечения безопасности и понимания со стороны регионов. Перезапуск возможен только в случае признания соответствия новым стандартам", - заявил министр. Министр экономики добавил, что введение специальных законодательных мер для ускорения этого процесса не рассматривается, при этом отметил, что ядерная энергетика остается важным элементом обеспечения энергетической безопасности страны, и власти намерены продолжать работу по ее максимально возможному использованию в рамках действующих правил. В свою очередь, глава комиссии по ядерному регулированию Японии Синсукэ Яманака подчеркнул, что действующие стандарты сформированы с учетом аварии на АЭС "Фукусима-1" и не предполагают разделения на "мирный" и "чрезвычайный" режимы. "Независимо от того, идет ли речь о мирном времени или чрезвычайной ситуации, роль комиссии заключается в обеспечении необходимых мер для безопасности ядерной энергетики", - сказал глава комиссии. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В итоге, цены на топливо растут в большинстве государств мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

