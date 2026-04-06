Туротрасль ожидает продления безвиза России с Китаем, сообщил эксперт - 06.04.2026, ПРАЙМ
Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая является ожидаемым решением, туротрасль РФ надеется на взаимные действия от российских властей, заявил | 06.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая является ожидаемым решением, туротрасль РФ надеется на взаимные действия от российских властей, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Ранее газета "Известия" со ссылкой на неназванного собеседника в МИД РФ написала, что Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год. "Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая - это логичный и ожидаемый шаг, и мы надеемся на взаимные действия со стороны российских властей", - сказал Мурадян. По его словам, статистика по турпотоку из России в Китай за первый квартал 2026 года еще не обнародована. "Но нет никаких сомнений, что рост к цифрам аналогичного периода предыдущего года будет не ниже 30%", - подчеркнул собеседник агентства. В свою очередь вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян также выразил уверенность, что с отменой виз туропоток вырос на 30% и продолжает расти. При этом Мурадян напомнил, что россияне и раньше могли въезжать без виз на остров Хайнань, который является очень популярным пляжным курортом, по популярности сопоставимым, например, с Вьетнамом. "Однако отмена виз для остальной части Китая позволила российским туроператорам разрабатывать и массово предлагать российским туристам интересные туристические маршруты по материковому Китаю", - сказал он. Как подчеркнул эксперт, это позволило не только глубоко погрузиться в традиции и культуру Китая, но и обеспечило высокий уровень возвратности среди туристов. "И продление безвизового режима будет этому сильно способствовать", - заключил он. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Глава Space Travel Мурадян: продление безвизового режима России с Китаем ожидаемо
