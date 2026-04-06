https://1prime.ru/20260406/kitay-868948880.html

Туротрасль ожидает продления безвиза России с Китаем, сообщил эксперт

Туротрасль ожидает продления безвиза России с Китаем, сообщил эксперт - 06.04.2026, ПРАЙМ

Туротрасль ожидает продления безвиза России с Китаем, сообщил эксперт

Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая является ожидаемым решением, туротрасль РФ надеется на взаимные действия от российских властей, заявил | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T12:41+0300

2026-04-06T12:41+0300

2026-04-06T12:41+0300

бизнес

туризм

россия

китай

рф

хайнань

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093567_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_7668859c91fb5ac416cd05375cb552f4.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая является ожидаемым решением, туротрасль РФ надеется на взаимные действия от российских властей, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Ранее газета "Известия" со ссылкой на неназванного собеседника в МИД РФ написала, что Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год. "Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая - это логичный и ожидаемый шаг, и мы надеемся на взаимные действия со стороны российских властей", - сказал Мурадян. По его словам, статистика по турпотоку из России в Китай за первый квартал 2026 года еще не обнародована. "Но нет никаких сомнений, что рост к цифрам аналогичного периода предыдущего года будет не ниже 30%", - подчеркнул собеседник агентства. В свою очередь вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян также выразил уверенность, что с отменой виз туропоток вырос на 30% и продолжает расти. При этом Мурадян напомнил, что россияне и раньше могли въезжать без виз на остров Хайнань, который является очень популярным пляжным курортом, по популярности сопоставимым, например, с Вьетнамом. "Однако отмена виз для остальной части Китая позволила российским туроператорам разрабатывать и массово предлагать российским туристам интересные туристические маршруты по материковому Китаю", - сказал он. Как подчеркнул эксперт, это позволило не только глубоко погрузиться в традиции и культуру Китая, но и обеспечило высокий уровень возвратности среди туристов. "И продление безвизового режима будет этому сильно способствовать", - заключил он. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

https://1prime.ru/20260330/bespilotniki-868766275.html

https://1prime.ru/20260327/kitay-868686877.html

китай

рф

хайнань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, китай, рф, хайнань, владимир путин