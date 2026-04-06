Космонавты на МКС поздравили россиян с началом первой Недели космоса

Космонавты на МКС поздравили россиян с началом первой Недели космоса - 06.04.2026, ПРАЙМ

Космонавты на МКС поздравили россиян с началом первой Недели космоса

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с началом первой | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T00:18+0300

2026-04-06T00:18+0300

2026-04-06T00:18+0300

общество

технологии

россия

калининград

камчатка

владимир путин

роскосмос

мкс

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с началом первой Недели космоса и обратили внимание на то, какое значение придаёт отрасли руководство страны. Видеоролик с поздравлением опубликовала пресс-служба "Роскосмоса". "Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении Недели космоса на ежегодной основе, начиная с этого года, подтверждает большое внимание, которое удаляет государство развитию космонавтики", - сказал Кудь-Сверчков. Он назвал Неделю космоса огромным событием не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей страны, и поздравил соотечественников с её началом. Микаев, в свою очередь, назвал символичным проведение первой Недели космоса во время 65-летия первого полёта человека за пределы Земли. Совершивший его Юрий Гагарин, по словам Микаева, навсегда вписал свое имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звёздам. Космонавт на МКС обратил внимание на слоган Недели космоса, он звучит как "Будущее за теми, кто смотрит вверх". Именно из бескрайних просторов вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений, подчеркнул Микаев. Федяев анонсировал проведение 6-12 апреля большого количества образовательных, культурных и памятных событий "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов". "Роскосмос" вместе с рядом министерств и партнёров впервые проведёт Российский космический форум, просветительский марафон и массу других мероприятий для молодёжи. В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе", - сказал он. Также по его словам, в течение недели пройдёт урок из цикла "Разговоры о важном", посвященный космонавтике и роли России в освоении внеземного пространства. В 2026 году в России впервые пройдёт Неделя космоса. Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении в период 6-12 апреля. В 2026 году её проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Она объединяет сотни образовательных, научных и спортивных мероприятий по всей стране. Организатор Недели космоса – "Роскосмос". РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.

калининград

камчатка

общество , технологии, россия, калининград, камчатка, владимир путин, роскосмос, мкс