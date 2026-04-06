Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей - 06.04.2026, ПРАЙМ
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей - 06.04.2026, ПРАЙМ
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T03:46+0300
2026-04-06T03:58+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Такой показатель приведен по состоянию на 1 января 2026 года. Кредиты и займы за квартал выросли на 2,2% или на 988 миллиардов рублей. В структуре показателя почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты – 21,7 триллиона рублей. Почти треть (29,7%) пришлась на потребительские ссуды – 13,4 триллиона рублей. Заметную долю (6,8%) заняли автокредиты – 3 триллиона рублей. Остальное пришлось на требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, прочие кредиты и др.
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
03:46 06.04.2026 (обновлено: 03:58 06.04.2026)
 
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей

РИА Новости: кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Такой показатель приведен по состоянию на 1 января 2026 года.
Кредиты и займы за квартал выросли на 2,2% или на 988 миллиардов рублей.
В структуре показателя почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты – 21,7 триллиона рублей. Почти треть (29,7%) пришлась на потребительские ссуды – 13,4 триллиона рублей. Заметную долю (6,8%) заняли автокредиты – 3 триллиона рублей.
Остальное пришлось на требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, прочие кредиты и др.
 
