Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. | 06.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Такой показатель приведен по состоянию на 1 января 2026 года. Кредиты и займы за квартал выросли на 2,2% или на 988 миллиардов рублей. В структуре показателя почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты – 21,7 триллиона рублей. Почти треть (29,7%) пришлась на потребительские ссуды – 13,4 триллиона рублей. Заметную долю (6,8%) заняли автокредиты – 3 триллиона рублей. Остальное пришлось на требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, прочие кредиты и др.
