В ЕС опасаются, что энергетический кризис перерастет в финансовый, пишут FT

В ЕС опасаются, что энергетический кризис перерастет в финансовый, пишут FT - 06.04.2026, ПРАЙМ

В ЕС опасаются, что энергетический кризис перерастет в финансовый, пишут FT

Чиновники Евросоюза опасаются, что энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, перерастет в финансовый, сообщает газета Financial Times со... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T10:13+0300

2026-04-06T10:13+0300

2026-04-06T10:13+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Чиновники Евросоюза опасаются, что энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, перерастет в финансовый, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. "Чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерных мер поддержки, призванных компенсировать растущие цены на энергоносители, предупреждая, что (энергетическое - ред.) потрясение, вызванное иранским (конфликтом - ред.), может перерасти в налогово-бюджетный кризис", - говорится в материале издания. По информации источников газеты, Еврокомиссия требует от стран-членов блока ограничить время действия и область применения энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот, не желая повторения энергетического кризиса 2022 года. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times отметил, что то, что происходит в одном секторе экономики, может затронуть и все общество. По его словам, есть большая вероятность того, что конфликт в Иране приведет к повышению инфляцию со всеми сопутствующими последствиями. Йоргенсен подчеркнул, что меры поддержки должны быть краткосрочными, в противном случае это приведет к закрытию производства. "Чиновники опасаются, что этот конфликт спровоцирует в ЕС (возникновение - ред.) третьего экономического кризиса за шесть лет", - подчеркивает издание. Речь идет о кризисах времен пандемии COVID-19 и 2022 года, поясняет газета.

https://1prime.ru/20260404/nalog--868901693.html

https://1prime.ru/20260403/evropa-868870548.html

иран

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, ближний восток, сша, financial times, ес