Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия выступает за сотрудничество с исламским миром, заявил Лавров - 06.04.2026, ПРАЙМ
Россия выступает за сотрудничество с исламским миром, заявил Лавров
Россия выступает за сотрудничество с исламским миром, заявил Лавров
2026-04-06T16:46+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россия уделяет большое внимание развитию торгово-экономическому взаимодействию с исламским миром, а также реализации совместных инвестиционных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Большое внимание уделяем расширению торгово-экономического взаимодействия с исламским миром, реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Лавров в ходе встречи Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества. Глава МИД РФ отметил, что в середине мая в Казани пройдет крупнейшее деловое мероприятие - очередной 17-й международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum". Приглашения направляются через российские дипломатические и торговые представительства в государствах-членах Организации исламского сотрудничества, уточнил Лавров. "Будем рады приветствовать делегации всех ваших стран (Организации исламского сотрудничества - ред.) в гостеприимной Казани", - подчеркнул глава МИД. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. В 2025 году в форуме приняли участие более 22 тысяч человек из 96 стран и 82 регионов РФ, состоялось около 150 деловых сессий, подписано 130 соглашений о сотрудничестве. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13–15 мая.
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Сергей Лавров, МИД
