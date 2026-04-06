https://1prime.ru/20260406/lavrov-868954936.html

Россия выступает за сотрудничество с исламским миром, заявил Лавров

2026-04-06T16:46+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россия уделяет большое внимание развитию торгово-экономическому взаимодействию с исламским миром, а также реализации совместных инвестиционных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Большое внимание уделяем расширению торгово-экономического взаимодействия с исламским миром, реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Лавров в ходе встречи Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества. Глава МИД РФ отметил, что в середине мая в Казани пройдет крупнейшее деловое мероприятие - очередной 17-й международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum". Приглашения направляются через российские дипломатические и торговые представительства в государствах-членах Организации исламского сотрудничества, уточнил Лавров. "Будем рады приветствовать делегации всех ваших стран (Организации исламского сотрудничества - ред.) в гостеприимной Казани", - подчеркнул глава МИД. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. В 2025 году в форуме приняли участие более 22 тысяч человек из 96 стран и 82 регионов РФ, состоялось около 150 деловых сессий, подписано 130 соглашений о сотрудничестве. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13–15 мая.

https://1prime.ru/20260328/banging-868718945.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

