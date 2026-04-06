Мах в марте стал вторым по скачиванию среди приложений в Узбекистане
Мах в марте стал вторым по скачиванию среди приложений в Узбекистане - 06.04.2026, ПРАЙМ
Мах в марте стал вторым по скачиванию среди приложений в Узбекистане
Российский мессенджер Мах по итогам марта стал вторым среди самых популярных бесплатных приложений, скачиваемых в Узбекистане, убедился корреспондент РИА... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T17:37+0300
2026-04-06T17:37+0300
2026-04-06T17:37+0300
ТАШКЕНТ, 6 апр - ПРАЙМ. Российский мессенджер Мах по итогам марта стал вторым среди самых популярных бесплатных приложений, скачиваемых в Узбекистане, убедился корреспондент РИА Новости. В феврале Мах впервые вошел в топ-10 самых популярных бесплатных приложений, скачиваемых в Узбекистане, поднявшись сразу на 25 позиций на девятое место по сравнению с январем. В марте российский менеджер поднялся еще на семь позиций и занял втрое место в общем рейтинге скачиваний, обойдя государственную платформу MyGovUz, следует из данных платформы data.ai intelligence, которая предоставляет данные о более чем 8 миллионах приложений и тысячах сайтов. В лидерах по скачиванию в марте в Узбекистане оставалось приложение для видео и музыки Jana Toube. На четвертой позиции - ChatGPT, замыкает десятку мессенджер Telegram.
узбекистан
технологии, бизнес, узбекистан
Технологии, Бизнес, УЗБЕКИСТАН
Мах в марте стал вторым по скачиванию среди приложений в Узбекистане
Мессенджер Мах в марте стал вторым по скачиванию среди приложений в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 6 апр - ПРАЙМ. Российский мессенджер Мах по итогам марта стал вторым среди самых популярных бесплатных приложений, скачиваемых в Узбекистане, убедился корреспондент РИА Новости.
В феврале Мах впервые вошел в топ-10 самых популярных бесплатных приложений, скачиваемых в Узбекистане
, поднявшись сразу на 25 позиций на девятое место по сравнению с январем.
В марте российский менеджер поднялся еще на семь позиций и занял втрое место в общем рейтинге скачиваний, обойдя государственную платформу MyGovUz, следует из данных платформы data.ai intelligence, которая предоставляет данные о более чем 8 миллионах приложений и тысячах сайтов.
В лидерах по скачиванию в марте в Узбекистане оставалось приложение для видео и музыки Jana Toube. На четвертой позиции - ChatGPT, замыкает десятку мессенджер Telegram.
Более 145 тысяч компаний присоединились к платформе для партнеров в МАХ