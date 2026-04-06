В Махачкале водоснабжение будут осуществлять по графику

2026-04-06T23:22+0300

МАХАЧКАЛА, 6 апр - ПРАЙМ. Водоснабжение Махачкалы будут осуществлять по графику из-за последствий дождей, насосные станции не будут работать в ночное время, сообщается в Telegram-канале Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения Дагестана. В организации отметили, что из-за продолжительных и интенсивных проливных дождей канал Октябрьской революции временно приостановил подачу воды в город. Сообщается, что из-за сложившихся погодных условий нет возможности осуществлять водозабор для последующего наполнения водохранилищ, что напрямую влияет на стабильность водоснабжения населенных пунктов Махачкалы. "В целях рационального использования имеющихся водных ресурсов и предотвращения их дефицита принято решение о временном ограничении работы насосных станций в Кировском, Советском и Ленинском районах. Согласно установленному графику, насосные станции будут приостанавливать свою работу в ночное время — с 22.00 до 06.00 (совпадает с мск). Данные меры вводятся исключительно в целях экономии воды и обеспечения ее более равномерного распределения в течение суток", – говорится в сообщении. Жителей и гостей Махачкалы просят отнестись с пониманием к временным ограничениям, заранее планировать использование воды и по возможности создавать ее необходимый запас в дневное время.

махачкала, дагестан