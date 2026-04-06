СМИ усомнились в инициативах Макрона из-за санкций против России

2026-04-06T01:52+0300

АНТАЛЬЯ, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне давления США пытается стать выразителем интересов Европы, однако его санкционная политика против РФ ставит под сомнение эту линию, пишет турецкая газета Aydınlık. Французский лидер 3 апреля призвал ряд стран, включая европейские державы, Южную Корею, Японию, Бразилию, Австралию и Канаду, объединиться, чтобы вместе противостоять США и добиваться от них независимости. "Макрон позиционирует себя как выразителя интересов Европы и сторонника "стратегической автономии", однако его политика в предыдущие годы, включая поддержку санкций против России и участие в западных альянсах, ставит под сомнение реальную независимость этой линии", - говорится в сообщении издания. По оценке газеты, французский президент пытается сформировать коалицию государств, которые не хотят выбирать между США и Китаем, включая такие страны, как Индия, Бразилия и Канада, при этом инициатива сопровождается критикой политики Соединенных Штатов, в частности в контексте конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке. "На фоне энергетического кризиса и ухудшения отношений с США Европа ищет новые экономические и политические опоры, в том числе в Азии. В этих условиях идея "третьего пути" рассматривается как попытка адаптации к меняющемуся мировому порядку, но ее практическая реализация остается неясной", - отмечает газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В итоге, цены на топливо растут в большинстве государств мира. Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения общемировой угрозы.

