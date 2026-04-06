Траты на разведку углеводородов в 2026 году вырастут, заявили в Минприроды - 06.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Траты на разведку углеводородов в 2026 году вырастут, заявили в Минприроды
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку углеводородов в России в 2025 году достигли 318 миллиардов рублей, в 2026 прогнозируется рост на 3% - до 327,7 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды РФ для РИА Новости. В министерстве заявили, что в прошлом году общие вложения в разведку углеводородов составили 318 миллиардов рублей, из которых 308 миллиардов рублей - частные инвестиции, 10,3 миллиарда рублей – государственные. "В 2026 государственное финансирование запланировано в размере 10,7 миллиарда рублей, частное, по предварительным данным недропрользователей, - 317 миллиардов рублей", - сообщили в Минприроды РФ. Таким образом, в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку углеводородов увеличатся в годовом выражении на 3% - до 327,7 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260306/peskov-868079489.html
https://1prime.ru/20260404/evropa-868899998.html
Минприроды: траты на разведку углеводородов в 2026 г увеличатся до 328 миллиардов рублей

© РИА Новости . В.Сметанин | Перейти в медиабанкРазведывательные работы в районе Одоптинского нефтегазоконденсатного месторождения на северо-восточном шельфе Охотского моря.
Разведывательные работы в районе Одоптинского нефтегазоконденсатного месторождения на северо-восточном шельфе Охотского моря. - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Разведывательные работы в районе Одоптинского нефтегазоконденсатного месторождения на северо-восточном шельфе Охотского моря.. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку углеводородов в России в 2025 году достигли 318 миллиардов рублей, в 2026 прогнозируется рост на 3% - до 327,7 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды РФ для РИА Новости.
В министерстве заявили, что в прошлом году общие вложения в разведку углеводородов составили 318 миллиардов рублей, из которых 308 миллиардов рублей - частные инвестиции, 10,3 миллиарда рублей – государственные.
Добыча газа
Россия гарантирует постоянство поставок углеводородов, заявил Песков
6 марта, 12:42
"В 2026 государственное финансирование запланировано в размере 10,7 миллиарда рублей, частное, по предварительным данным недропрользователей, - 317 миллиардов рублей", - сообщили в Минприроды РФ.
Таким образом, в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку углеводородов увеличатся в годовом выражении на 3% - до 327,7 миллиарда рублей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
Эксперт прокомментировал ситуацию с газом в Европе
4 апреля, 09:27
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
