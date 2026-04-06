Траты на разведку углеводородов в 2026 году вырастут, заявили в Минприроды
Траты на разведку углеводородов в 2026 году вырастут, заявили в Минприроды - 06.04.2026, ПРАЙМ
Траты на разведку углеводородов в 2026 году вырастут, заявили в Минприроды
Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку углеводородов в России в 2025 году достигли 318 миллиардов рублей, в 2026 прогнозируется рост на 3% -... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T08:31+0300
2026-04-06T08:31+0300
2026-04-06T08:31+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку углеводородов в России в 2025 году достигли 318 миллиардов рублей, в 2026 прогнозируется рост на 3% - до 327,7 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды РФ для РИА Новости. В министерстве заявили, что в прошлом году общие вложения в разведку углеводородов составили 318 миллиардов рублей, из которых 308 миллиардов рублей - частные инвестиции, 10,3 миллиарда рублей – государственные. "В 2026 государственное финансирование запланировано в размере 10,7 миллиарда рублей, частное, по предварительным данным недропрользователей, - 317 миллиардов рублей", - сообщили в Минприроды РФ. Таким образом, в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку углеводородов увеличатся в годовом выражении на 3% - до 327,7 миллиарда рублей.
россия, рф, минприроды
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Минприроды
Траты на разведку углеводородов в 2026 году вырастут, заявили в Минприроды
Минприроды: траты на разведку углеводородов в 2026 г увеличатся до 328 миллиардов рублей
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку углеводородов в России в 2025 году достигли 318 миллиардов рублей, в 2026 прогнозируется рост на 3% - до 327,7 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды РФ для РИА Новости.
В министерстве заявили, что в прошлом году общие вложения в разведку углеводородов составили 318 миллиардов рублей, из которых 308 миллиардов рублей - частные инвестиции, 10,3 миллиарда рублей – государственные.
"В 2026 государственное финансирование запланировано в размере 10,7 миллиарда рублей, частное, по предварительным данным недропрользователей, - 317 миллиардов рублей", - сообщили в Минприроды РФ
.
Таким образом, в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку углеводородов увеличатся в годовом выражении на 3% - до 327,7 миллиарда рублей.
