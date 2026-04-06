Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг прокомментировал идею отменить маркировку молочной продукции
https://1prime.ru/20260331/manturov-868778145.html
18:46 06.04.2026
 
Минпромторг прокомментировал идею отменить маркировку молочной продукции

Минпромторг: исключение производителей из системы маркировки нарушит права потребителей

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Исключение ряда производителей из системы маркировки в России приведет к ограничению прав потребителей на покупку качественной и безопасной продукции, считают в Минпромторге РФ.
Ранее газета "Известия" написала, что ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер" направила в Минпромторг РФ обращение с просьбой отменить маркировку молочной продукции. В министерстве подтвердили журналистам получение обращения. Оно будет рассмотрено в установленном порядке.
"Отдельно хочется обратить внимание, что исключение ряда производителей из контура системы маркировки создаст ограничение прав потребителей на покупку качественной и безопасной продукции, а также дезориентирует органы контроля и надзора при непосредственных проверках розницы", - сказали журналистам в Минпромторге.
"При отмене правил обязательной маркировки для ряда категорий молочной продукции для немаркированной продукции не будут работать контроли сверок в ВетИС, контроли сверок разрешительной документации, в том числе ВСД (ветеринарно-сопроводительного документа - ред), а также "разрешительный режим" на кассах", - добавили там.
В министерстве подчеркнули, что автоматическая сверка объемов молочной продукции через систему маркировки и информационную систему в области ветеринарии позволила снизить объем контрафакта с 30% до 0,002%.
Благодаря разрешительному режиму на кассах было заблокировано свыше 650 миллионов единиц небезопасной молочной продукции, а продажи просроченных молочных товаров сократились в 199 раз.
Маркировка в России охватывает 34 товарные группы, заявил Мантуров
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
