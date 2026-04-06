https://1prime.ru/20260406/minpromtorg-868958656.html

Минпромторг прокомментировал идею отменить маркировку молочной продукции

бизнес

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866745692_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_ebbc744335ef945025bd116a0516306d.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Исключение ряда производителей из системы маркировки в России приведет к ограничению прав потребителей на покупку качественной и безопасной продукции, считают в Минпромторге РФ. Ранее газета "Известия" написала, что ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер" направила в Минпромторг РФ обращение с просьбой отменить маркировку молочной продукции. В министерстве подтвердили журналистам получение обращения. Оно будет рассмотрено в установленном порядке. "Отдельно хочется обратить внимание, что исключение ряда производителей из контура системы маркировки создаст ограничение прав потребителей на покупку качественной и безопасной продукции, а также дезориентирует органы контроля и надзора при непосредственных проверках розницы", - сказали журналистам в Минпромторге. "При отмене правил обязательной маркировки для ряда категорий молочной продукции для немаркированной продукции не будут работать контроли сверок в ВетИС, контроли сверок разрешительной документации, в том числе ВСД (ветеринарно-сопроводительного документа - ред), а также "разрешительный режим" на кассах", - добавили там. В министерстве подчеркнули, что автоматическая сверка объемов молочной продукции через систему маркировки и информационную систему в области ветеринарии позволила снизить объем контрафакта с 30% до 0,002%. Благодаря разрешительному режиму на кассах было заблокировано свыше 650 миллионов единиц небезопасной молочной продукции, а продажи просроченных молочных товаров сократились в 199 раз.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

