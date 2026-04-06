Глава минэнерго Молдавии пригрозил штрафами за срыв стройки ЛЭП
2026-04-06T21:40+0300
КИШИНЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Молдавии Дорин Жунгиету пригрозил штрафами за срыв сроков строительства стратегической линии электропередачи (ЛЭП) 400 кВ "Вулканешты - Кишинев", которая призвана снизить энергетическую зависимость республики, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Проект "Линия энергетической независимости "Вулканешты - Кишинев", протяженностью 157 километров, финансируется Всемирным банком, его общая стоимость составляет 61 миллион евро. Власти Молдавии форсируют строительство этой ветки, чтобы иметь возможность получать электроэнергию из Румынии в обход инфраструктуры Приднестровья, где расположена крупнейшая в регионе Молдавская ГРЭС (принадлежит российской группе "Интер РАО"). "Следует ускорить работы, которые должны завершиться в конце мая. Любое отклонение от графика повлечет за собой начисление штрафных санкций. Нельзя допускать задержек в проекте, имеющем стратегическое значение для энергетической безопасности страны", - отметил Жунгиету. По данным минэнерго Молдавии, на кишиневской подстанции сейчас готовят инфраструктуру для кабельных каналов и собирают контейнеры для защитного оборудования. При этом на станции "Вулканешты" (на юге республики) большая часть оборудования уже установлена, за исключением измерительных трансформаторов, которые находятся в процессе поставки. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
https://1prime.ru/20260330/vlasti-868744292.html
Власти Молдавии засекретили договор о купле-продаже газа