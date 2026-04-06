https://1prime.ru/20260406/mvd-868937772.html

В МВД предупредили водителей о штрафах за неуведомление о смене фамилии

В МВД предупредили водителей о штрафах за неуведомление о смене фамилии - 06.04.2026, ПРАЙМ

В МВД предупредили водителей о штрафах за неуведомление о смене фамилии

Штраф до 2 тысяч рублей грозит водителю за неуведомление госавтоинспекции в течение десяти дней о смене фамилии, имени, отчества и прописки, рассказали РИА... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T02:34+0300

2026-04-06T02:34+0300

2026-04-06T02:50+0300

бизнес

общество

россия

рф

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868937772.jpg?1775433039

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Штраф до 2 тысяч рублей грозит водителю за неуведомление госавтоинспекции в течение десяти дней о смене фамилии, имени, отчества и прописки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России. Министерство подчеркнуло, что автовладелец обязан обратиться в подразделение госавтоинспекции для изменения регистрационные данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в десятидневный срок после переезда на новое место. Если же водитель этого не сделает, ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок), уточнила пресс-служба. "Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении МВД. Пресс-служба добавила, что управление транспортом без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечет административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, мвд