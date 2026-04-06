В МВД предупредили водителей о штрафах за неуведомление о смене фамилии - 06.04.2026, ПРАЙМ
В МВД предупредили водителей о штрафах за неуведомление о смене фамилии
2026-04-06T02:34+0300
2026-04-06T02:50+0300
02:34 06.04.2026 (обновлено: 02:50 06.04.2026)
 
МВД: за неуведомление о смене фамилии водителю грозит штраф до 2 тысяч рублей

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Штраф до 2 тысяч рублей грозит водителю за неуведомление госавтоинспекции в течение десяти дней о смене фамилии, имени, отчества и прописки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.
Министерство подчеркнуло, что автовладелец обязан обратиться в подразделение госавтоинспекции для изменения регистрационные данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в десятидневный срок после переезда на новое место. Если же водитель этого не сделает, ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок), уточнила пресс-служба.
"Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении МВД.
Пресс-служба добавила, что управление транспортом без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечет административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.
 
