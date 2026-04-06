"Ядерное уничтожение". На Западе раскрыли, на что пошла НАТО из-за России - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Ядерное уничтожение". На Западе раскрыли, на что пошла НАТО из-за России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил на YouTube-канале, что НАТО может оказаться вовлеченной в ядерный конфликт из-за ситуации на... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T23:48+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
москва
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
"Ядерное уничтожение". На Западе раскрыли, на что пошла НАТО из-за России

Профессор Диесен: НАТО может оказаться втянута в ядерную войну из-за Украины

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил на YouTube-канале, что НАТО может оказаться вовлеченной в ядерный конфликт из-за ситуации на Украине.
"НАТО пытается расширить свое влияние или, по крайней мере, втянуть Украину в свою орбиту. И, когда русские говорят: "Ну, знаете, это для нас экзистенциальная угроза", у нас хватает наглости игнорировать их. Просто невероятно, что мы оказались в этой ситуации. И после выхода из холодной войны, избежав ядерного уничтожения, теперь мы, по сути, вернулись к тому же самому, настаивая на том, что Украина должна находиться в военном блоке времен холодной войны", — отметил он.
По его мнению, Украина может стать одной из самых нелепых причин, по которым Запад рискует встать на путь ядерного конфликта.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность повышенной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои силы и называет свои действия "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не проигнорирует шаги, которые могут представлять опасность для ее интересов. Тем не менее она готова к диалогу на равных условиях, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на кого-либо. Он также отмечал, что западные политики часто используют угрозу со стороны России, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.
 
