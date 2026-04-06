"Ядерное уничтожение". На Западе раскрыли, на что пошла НАТО из-за России
Профессор Диесен: НАТО может оказаться втянута в ядерную войну из-за Украины
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил на YouTube-канале, что НАТО может оказаться вовлеченной в ядерный конфликт из-за ситуации на Украине.
"НАТО пытается расширить свое влияние или, по крайней мере, втянуть Украину в свою орбиту. И, когда русские говорят: "Ну, знаете, это для нас экзистенциальная угроза", у нас хватает наглости игнорировать их. Просто невероятно, что мы оказались в этой ситуации. И после выхода из холодной войны, избежав ядерного уничтожения, теперь мы, по сути, вернулись к тому же самому, настаивая на том, что Украина должна находиться в военном блоке времен холодной войны", — отметил он.
По его мнению, Украина может стать одной из самых нелепых причин, по которым Запад рискует встать на путь ядерного конфликта.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность повышенной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои силы и называет свои действия "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не проигнорирует шаги, которые могут представлять опасность для ее интересов. Тем не менее она готова к диалогу на равных условиях, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на кого-либо. Он также отмечал, что западные политики часто используют угрозу со стороны России, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.