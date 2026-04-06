Первая в истории России Неделя космоса стартует в понедельник, она продлится, согласно указу президента РФ Владимира Путина, до Дня космонавтики, который... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T00:21+0300

МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Первая в истории России Неделя космоса стартует в понедельник, она продлится, согласно указу президента РФ Владимира Путина, до Дня космонавтики, который отмечается до 12 апреля включительно. Указ президента о проведении Недели космоса был опубликован 29 декабря 2025 года. Она будет ежегодно проводиться с 6 по 12 апреля. Председателем оргкомитета по проведению первой такой недели был назначен первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Как сообщил "Роскосмос", Неделя космоса – 2026 будет посвящена 65-летию полёта Юрия Гагарина, первого космонавта планеты. Ранее в госкорпорации сообщили, что в понедельник по всей России пройдут научные, образовательные, творческие и культурные мероприятия, в том числе "Разговоры о важном" в школах на космическую тематику. Седьмого апреля, как ожидается, в Национальном космическом центре имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой пройдёт просветительский марафон "Космос со Знанием". В среду в Московском авиационном институте состоится День инженера в рамках отраслевого форума активной молодёжи "Команда будущего". Ключевым событием недели должен стать Российский космический форум, который пройдёт 9 апреля в Национальном центре "Россия". На площадке форума соберутся руководители органов власти, представители предприятий отрасли, IT-компаний, предприниматели и лидеры общественного мнения. Форум, как анонсировал "Роскосмос", станет местом диалога государства, науки и бизнеса. Программа форума состоит из пяти треков, посвящённых Луне и дальнему космосу, экономике околоземных орбит, использованию космических достижений на Земле, международному сотрудничеству, образовательным программам. Также в четверг состоится премьера фильма "Моя собака – космонавт" о мальчике, который мечтал о космосе, и его собаке Белке. Кроме того, в этого день пройдут акции в музеях страны, театральные постановки по космической тематике и бесплатные показы фильма "Гагарин. Обнимая мир" в 300 кинотеатрах страны. Десятого апреля планируется масштабное аудиовизуальное шоу "Первые в космосе. Cosmo Night", на котором с помощью искусства покажут знаковые события истории космонавтики. Одиннадцатого апреля пройдет спортивный флешмоб "Старт к звездам". В День космонавтики, 12 апреля, состоится традиционный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в Кремлевском дворце. Трансляцию будет вести Первый канал. РИА Новости - официальный информационный партнёр Недели космоса- 2026. ​

