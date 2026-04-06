https://1prime.ru/20260406/novatek-868958971.html
"Новатэк" создал предприятие по строительству судов "Северный инжиниринг" - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" зарегистрировал дочернее предприятие "Северный инжиниринг" по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций, следует из данных ЕГРЮЛ. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T18:59+0300
бизнес
леонид михельсон
газ
промышленность
геннадий тимченко
total
газпром
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" зарегистрировал дочернее предприятие "Северный инжиниринг" по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций, следует из данных ЕГРЮЛ. По данным реестра, "Новатэк" 25 марта зарегистрировал данное предприятие, ему принадлежит 100%. Основным видом деятельности указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. РИА Новости направило запрос в "Новатэк". "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающей компании в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
