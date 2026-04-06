"Новатэк" создал предприятие по строительству судов "Северный инжиниринг"

"Новатэк" зарегистрировал дочернее предприятие "Северный инжиниринг" по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций, следует из данных ЕГРЮЛ.

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" зарегистрировал дочернее предприятие "Северный инжиниринг" по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций, следует из данных ЕГРЮЛ. По данным реестра, "Новатэк" 25 марта зарегистрировал данное предприятие, ему принадлежит 100%. Основным видом деятельности указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. РИА Новости направило запрос в "Новатэк". "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающей компании в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.

