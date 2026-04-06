Саудовская Аравия эвакуирует офисы из главного делового центра Эр-Рияда
2026-04-06T17:50+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия эвакуирует офисы коммерческих компаний вместе с персоналом из главного финансового района Эр-Рияда (King Abdullah Financial District, KAFD), сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Второго апреля власти главного финансового района столицы, названного именем короля Абдаллы, дали указание компаниям немедленно эвакуироваться и не отправлять сотрудников обратно как минимум до 6 апреля", - пишет Semafor. Согласно данным издания, некоторые компании, имеющие офисы в KAFD, заявили, что получили неофициальные инструкции не отправлять сотрудников в данный сектор города в течение нескольких недель. Semafor уточняет, что приказ об эвакуации затронул суверенный фонд королевства и офисы международных банков, а жителям высотных башен, расположенных в данной части города, было рекомендовано оставаться дома. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны.
Semafor: Саудовская Аравия эвакуирует офисы компаний из главного делового центра Эр-Рияда
