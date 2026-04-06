https://1prime.ru/20260406/ofisy-868956811.html

Саудовская Аравия эвакуирует офисы из главного делового центра Эр-Рияда

2026-04-06T17:50+0300

банки

сша

иран

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/42/841394228_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_9a0cd93992f2c4fbf0afa1707b0defb4.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия эвакуирует офисы коммерческих компаний вместе с персоналом из главного финансового района Эр-Рияда (King Abdullah Financial District, KAFD), сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Второго апреля власти главного финансового района столицы, названного именем короля Абдаллы, дали указание компаниям немедленно эвакуироваться и не отправлять сотрудников обратно как минимум до 6 апреля", - пишет Semafor. Согласно данным издания, некоторые компании, имеющие офисы в KAFD, заявили, что получили неофициальные инструкции не отправлять сотрудников в данный сектор города в течение нескольких недель. Semafor уточняет, что приказ об эвакуации затронул суверенный фонд королевства и офисы международных банков, а жителям высотных башен, расположенных в данной части города, было рекомендовано оставаться дома. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны.

сша

иран

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

