Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саудовская Аравия эвакуирует офисы из главного делового центра Эр-Рияда - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/ofisy-868956811.html
Саудовская Аравия эвакуирует офисы из главного делового центра Эр-Рияда
Саудовская Аравия эвакуирует офисы из главного делового центра Эр-Рияда
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/42/841394228_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_9a0cd93992f2c4fbf0afa1707b0defb4.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/42/841394228_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dcedf9f237539f45cc5889ee7a4549c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:50 06.04.2026
 
Саудовская Аравия эвакуирует офисы из главного делового центра Эр-Рияда

© Unsplash/ekrem osmanoglu
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия эвакуирует офисы коммерческих компаний вместе с персоналом из главного финансового района Эр-Рияда (King Abdullah Financial District, KAFD), сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Второго апреля власти главного финансового района столицы, названного именем короля Абдаллы, дали указание компаниям немедленно эвакуироваться и не отправлять сотрудников обратно как минимум до 6 апреля", - пишет Semafor.
Согласно данным издания, некоторые компании, имеющие офисы в KAFD, заявили, что получили неофициальные инструкции не отправлять сотрудников в данный сектор города в течение нескольких недель.
Semafor уточняет, что приказ об эвакуации затронул суверенный фонд королевства и офисы международных банков, а жителям высотных башен, расположенных в данной части города, было рекомендовано оставаться дома.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала