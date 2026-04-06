Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске из-за циклона - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/ohotsk-868939917.html
Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске из-за циклона
Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске из-за циклона - 06.04.2026, ПРАЙМ
Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске из-за циклона
Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске Хабаровского края из-за циклона, во время которого не были возможны взлёты, сообщает минтранс региона. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T05:59+0300
2026-04-06T06:26+0300
бизнес
россия
общество
хабаровский край
хабаровск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868939917.jpg?1775446015
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – ПРАЙМ. Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске Хабаровского края из-за циклона, во время которого не были возможны взлёты, сообщает минтранс региона. "На прошлой неделе в Охотском округе вновь прошёл циклон: сильный снег и ветер. В таких условиях взлёты и посадки были невозможны, поэтому рейсы пришлось задержать ради безопасности пассажиров. За этот период задержано 20 рейсов, 241 пассажир ожидает вылета", – говорится в сообщении. Также отмечается, что в выходные удалось выполнить рейсы за 28 и 29 марта, а рейсы от 30 марта по маршруту Хабаровск – Охотск перенесены на 7 апреля из-за сильного бокового ветра в Охотске.
хабаровский край
хабаровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , хабаровский край, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Хабаровский край, Хабаровск
05:59 06.04.2026 (обновлено: 06:26 06.04.2026)
 
Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске из-за циклона

Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске из-за циклона

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – ПРАЙМ. Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске Хабаровского края из-за циклона, во время которого не были возможны взлёты, сообщает минтранс региона.
"На прошлой неделе в Охотском округе вновь прошёл циклон: сильный снег и ветер. В таких условиях взлёты и посадки были невозможны, поэтому рейсы пришлось задержать ради безопасности пассажиров. За этот период задержано 20 рейсов, 241 пассажир ожидает вылета", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в выходные удалось выполнить рейсы за 28 и 29 марта, а рейсы от 30 марта по маршруту Хабаровск – Охотск перенесены на 7 апреля из-за сильного бокового ветра в Охотске.
 
БизнесРОССИЯОбществоХабаровский крайХабаровск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала