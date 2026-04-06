Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске из-за циклона - 06.04.2026, ПРАЙМ

Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске Хабаровского края из-за циклона, во время которого не были возможны взлёты, сообщает минтранс региона. | 06.04.2026, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – ПРАЙМ. Более 240 пассажиров задерживаются в Охотске Хабаровского края из-за циклона, во время которого не были возможны взлёты, сообщает минтранс региона. "На прошлой неделе в Охотском округе вновь прошёл циклон: сильный снег и ветер. В таких условиях взлёты и посадки были невозможны, поэтому рейсы пришлось задержать ради безопасности пассажиров. За этот период задержано 20 рейсов, 241 пассажир ожидает вылета", – говорится в сообщении. Также отмечается, что в выходные удалось выполнить рейсы за 28 и 29 марта, а рейсы от 30 марта по маршруту Хабаровск – Охотск перенесены на 7 апреля из-за сильного бокового ветра в Охотске.

