https://1prime.ru/20260406/orban-868947867.html
Орбан: если ЕС не решит проблему с ценами на энергию, ее экономика снизится
Если Европа в ближайшее время не решит ситуацию с растущими ценами на энергию и дефицитом, ее экономические показатели сильно снизятся на годы вперед, заявил... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T11:53+0300
газ
европа
венгрия
сербия
виктор орбан
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Если Европа в ближайшее время не решит ситуацию с растущими ценами на энергию и дефицитом, ее экономические показатели сильно снизятся на годы вперед, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Последствия того, что ждет весь мир в ближайшие две-три-четыре недели, и в первую очередь Европу, определят состояние европейской экономики на долгие годы вперед. Поэтому, если мы не сможем найти решение, как заменить стремительно растущие цены приемлемыми и избежать угрожающего дефицита путем необходимого накопления запасов, европейская экономика просто резко снизит свои показатели", - сказал Орбан на пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией. Венгерский премьер подчеркнул, что это "очень серьезная проблема, которая подорвет экономический рост, процентные ставки, инфляцию", а "времени на принятие решения очень мало".
https://1prime.ru/20260406/krizis-868945224.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
