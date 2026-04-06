Орбан: если ЕС не решит проблему с ценами на энергию, ее экономика снизится - 06.04.2026, ПРАЙМ

Если Европа в ближайшее время не решит ситуацию с растущими ценами на энергию и дефицитом, ее экономические показатели сильно снизятся на годы вперед, заявил...

2026-04-06T11:53+0300

БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Если Европа в ближайшее время не решит ситуацию с растущими ценами на энергию и дефицитом, ее экономические показатели сильно снизятся на годы вперед, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Последствия того, что ждет весь мир в ближайшие две-три-четыре недели, и в первую очередь Европу, определят состояние европейской экономики на долгие годы вперед. Поэтому, если мы не сможем найти решение, как заменить стремительно растущие цены приемлемыми и избежать угрожающего дефицита путем необходимого накопления запасов, европейская экономика просто резко снизит свои показатели", - сказал Орбан на пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией. Венгерский премьер подчеркнул, что это "очень серьезная проблема, которая подорвет экономический рост, процентные ставки, инфляцию", а "времени на принятие решения очень мало".

https://1prime.ru/20260406/krizis-868945224.html

газ, европа, венгрия, сербия, виктор орбан, газопровод "турецкий поток"