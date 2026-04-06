Пошлина за Ормуз затронет и суда дружественных Ирану стран, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Пошлина за Ормуз затронет и суда дружественных Ирану стран, пишут СМИ
Даже суда дружественных Ирану стран будут должны оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News со ссылкой на источник. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T15:44+0300
мировая экономика
иран
ормузский пролив
оман
мид
sputnik
ТЕГЕРАН, 6 апр - ПРАЙМ. Даже суда дружественных Ирану стран будут должны оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News со ссылкой на источник. "Суда дружественной страны также обязаны платить пошлину за обеспечение безопасности Ормузского пролива. Разрешения на безопасный проход через Ормузский пролив будут даваться дружественным странам исключительно при оплате пошлин, ни одно из них не попадает под исключение", - говорится в сообщении. Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил Sputnik, что новый режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов. Иран планирует выработать совместный с Оманом протокол на этот счет, который будет также касаться ответственности прибрежных государств - Омана и Ирана - за обеспечение безопасного прохода судов. Также режим предполагает выработку норм ответственности и обязанностей стран, под чьим флагом следуют суда, и владельцев судов.
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, ОМАН, МИД, Sputnik
Пошлина за Ормуз затронет и суда дружественных Ирану стран, пишут СМИ

Nour News: суда дружественных Ирану стран будут тоже платить пошлину за Ормузский пролив

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 апр - ПРАЙМ. Даже суда дружественных Ирану стран будут должны оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News со ссылкой на источник.
"Суда дружественной страны также обязаны платить пошлину за обеспечение безопасности Ормузского пролива. Разрешения на безопасный проход через Ормузский пролив будут даваться дружественным странам исключительно при оплате пошлин, ни одно из них не попадает под исключение", - говорится в сообщении.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил Sputnik, что новый режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов. Иран планирует выработать совместный с Оманом протокол на этот счет, который будет также касаться ответственности прибрежных государств - Омана и Ирана - за обеспечение безопасного прохода судов. Также режим предполагает выработку норм ответственности и обязанностей стран, под чьим флагом следуют суда, и владельцев судов.
Трафик танкеров через Ормуз вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ
