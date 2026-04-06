Пошлина за Ормуз затронет и суда дружественных Ирану стран, пишут СМИ
2026-04-06T15:44+0300
ТЕГЕРАН, 6 апр - ПРАЙМ. Даже суда дружественных Ирану стран будут должны оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News со ссылкой на источник. "Суда дружественной страны также обязаны платить пошлину за обеспечение безопасности Ормузского пролива. Разрешения на безопасный проход через Ормузский пролив будут даваться дружественным странам исключительно при оплате пошлин, ни одно из них не попадает под исключение", - говорится в сообщении. Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил Sputnik, что новый режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов. Иран планирует выработать совместный с Оманом протокол на этот счет, который будет также касаться ответственности прибрежных государств - Омана и Ирана - за обеспечение безопасного прохода судов. Также режим предполагает выработку норм ответственности и обязанностей стран, под чьим флагом следуют суда, и владельцев судов.
