https://1prime.ru/20260406/ormuz-868953126.html

Пошлина за Ормуз затронет и суда дружественных Ирану стран, пишут СМИ

Даже суда дружественных Ирану стран будут должны оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News со ссылкой на источник. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T15:44+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg

ТЕГЕРАН, 6 апр - ПРАЙМ. Даже суда дружественных Ирану стран будут должны оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News со ссылкой на источник. "Суда дружественной страны также обязаны платить пошлину за обеспечение безопасности Ормузского пролива. Разрешения на безопасный проход через Ормузский пролив будут даваться дружественным странам исключительно при оплате пошлин, ни одно из них не попадает под исключение", - говорится в сообщении. Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил Sputnik, что новый режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов. Иран планирует выработать совместный с Оманом протокол на этот счет, который будет также касаться ответственности прибрежных государств - Омана и Ирана - за обеспечение безопасного прохода судов. Также режим предполагает выработку норм ответственности и обязанностей стран, под чьим флагом следуют суда, и владельцев судов.

https://1prime.ru/20260406/proliv-868951957.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, ормузский пролив, оман, мид, sputnik