https://1prime.ru/20260406/pais-868950986.html

ЕС готовится к энергокризису из-за конфликта вокруг Ирана, пишут СМИ

2026-04-06T14:15+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МАДРИД, 6 апр - ПРАЙМ. Европейский союз готовится к возможному энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана и рассматривает введение экстренных мер, включая ограничения потребления энергии, пишет испанская газета Pais. "Европа готовится к кризису энергоснабжения и росту цен на фоне войны США и Израиля против Ирана… Еврокомиссия, опасаясь затяжного конфликта, рассматривает возможность введения чрезвычайных мер", - пишет издание. По его данным, Еврокомиссия анализирует возможность возвращения инструментов, применявшихся после начала конфликта на Украине в 2022 году, в том числе ограничений на отопление и кондиционирование, стимулирования удаленной работы, а также введения нормирования использования топлива и ограничения авиаперевозок. Отмечается, что риски для энергоснабжения связаны, в частности, с возможным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, а также с атаками на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, поставляющих сжиженный природный газ в Европу. Рост цен уже оказывает влияние на европейских потребителей: с начала конфликта стоимость газа в Европе выросла примерно на 70%, нефти - на 60%. По оценкам Еврокомиссии, дополнительные расходы ЕС на импорт топлива увеличились на 14 миллиардов евро. Несмотря на это, в Еврокомиссии заявляют, что непосредственной угрозы перебоев с поставками на данный момент нет, однако признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы ЕС, пишет газета. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, иран, сша, израиль, ес