Песков допустил причастность Киева к атаке на трубопровод в Сербии - 06.04.2026, ПРАЙМ
Песков допустил причастность Киева к атаке на трубопровод в Сербии
2026-04-06T13:44+0300
2026-04-06T13:57+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. Песков, комментируя ситуацию, связанную с попытками атак по газопроводам, отметил, что киевский режим имел прямое отношение к таким "актам саботажа". "С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - сказал он журналистам. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию. Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.
https://1prime.ru/20260405/serbiya-868931062.html
https://1prime.ru/20260405/siyyarto-868925584.html
13:44 06.04.2026 (обновлено: 13:57 06.04.2026)
 
Песков допустил причастность Киева к атаке на трубопровод в Сербии

Песков: не исключено, что попытки атак на газопровод в Сербии могут иметь следы Украины

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Сербия подозревает иностранца в подготовке диверсии на газопроводе
Вчера, 20:29
Песков, комментируя ситуацию, связанную с попытками атак по газопроводам, отметил, что киевский режим имел прямое отношение к таким "актам саботажа".
"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - сказал он журналистам.
Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Сийярто назвал попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на Венгрию
Вчера, 16:21
 
