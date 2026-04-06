Песков допустил причастность Киева к атаке на трубопровод в Сербии

Песков допустил причастность Киева к атаке на трубопровод в Сербии - 06.04.2026, ПРАЙМ

Песков допустил причастность Киева к атаке на трубопровод в Сербии

В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T13:44+0300

2026-04-06T13:44+0300

2026-04-06T13:57+0300

газ

россия

сербия

украина

венгрия

виктор орбан

александр вучич

дмитрий песков

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней. Песков, комментируя ситуацию, связанную с попытками атак по газопроводам, отметил, что киевский режим имел прямое отношение к таким "актам саботажа". "С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - сказал он журналистам. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию. Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.

сербия

украина

венгрия

газ, россия, сербия, украина, венгрия, виктор орбан, александр вучич, дмитрий песков