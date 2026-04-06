Беглов раскрыл планы строительства нового разводного моста в Петербурге
Первую сваю будущего разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге планируется забить в июне 2026 года - в... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T02:31+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Первую сваю будущего разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге планируется забить в июне 2026 года - в период проведения Петербургского международного экономического форума, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов. "Только что заключили договор генподряда на три последних этапа ШМСД в границах Петербурга. Остался этап 4.1 с новым однопролетным разводным мостом через Неву. С его подрядчиком определимся в ближайшее время. В июне на ПМЭФ-2026 планируем забить первую сваю нового моста – второй разводной переправы через Неву из пяти нами запланированных", - сказал он. Беглов напомнил, что в настоящее время в Северной столице также продолжается строительство Большого Смоленского моста. Тридцать первого марта президент РФ Владимир Путин принимал участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи. В том числе в Петербурге был дан старт очередного этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Широтная магистраль скоростного движения – одно из ключевых звеньев транспортного каркаса Санкт-Петербурга, соединяющее Западный скоростной диаметр с КАД и трассами Ленинградской области.
