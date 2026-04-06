Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260406/piksha-868938549.html
Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году
Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году - 06.04.2026, ПРАЙМ
Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году
Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году - с начала года цена упала на 5,4%, а за 12 месяцев - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм,... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T04:16+0300
2026-04-06T04:25+0300
бизнес
россия
экономика
варпэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868938549.jpg?1775438748
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году - с начала года цена упала на 5,4%, а за 12 месяцев - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%, сделав эту популярную на российском рынке рыбу самой подешевевшей в российском опте в первом квартале. За год цена снизилась еще больше - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм", - сообщил он со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса". По его словам, главным фактором снижения оптовых цен на цельную пикшу в регионе вылова - СЗФО - стало преобладание более мелких особей в улове, что связано с особенностями жизненного цикла пикши и географией промысла российских рыбаков. Еще одной причиной является повышение общего допустимого улова. В то время как запасы трески продолжают находится в депрессивном состоянии, запасы пикши выросли за счет урожайных поколений 2022-2023 годов, поясняет Зверев. Так, в этом году российские рыбаки смогут добыть около 67 тысяч тонн пикши, что почти на 20% больше, чем годом ранее. К концу марта добыто уже 20,5 тысячи тонн - на треть больше, чем год назад. Как показал аудит розничных предложений, розничная цена за килограмм мороженой пикши в ЦФО в среднем варьируется от 500 до 900 рублей в зависимости от точки продажи и производителя. Ранее в ВАРПЭ сообщали РИА Новости, что по итогам 2025 года самой подешевевшей рыбой в опте стала сельдь, также в топ вошли скумбрия и треска.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, варпэ
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ВАРПЭ
04:16 06.04.2026 (обновлено: 04:25 06.04.2026)
 
Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году

ВАРПЭ: пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году - с начала года цена упала на 5,4%, а за 12 месяцев - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%, сделав эту популярную на российском рынке рыбу самой подешевевшей в российском опте в первом квартале. За год цена снизилась еще больше - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм", - сообщил он со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса".
По его словам, главным фактором снижения оптовых цен на цельную пикшу в регионе вылова - СЗФО - стало преобладание более мелких особей в улове, что связано с особенностями жизненного цикла пикши и географией промысла российских рыбаков. Еще одной причиной является повышение общего допустимого улова.
В то время как запасы трески продолжают находится в депрессивном состоянии, запасы пикши выросли за счет урожайных поколений 2022-2023 годов, поясняет Зверев. Так, в этом году российские рыбаки смогут добыть около 67 тысяч тонн пикши, что почти на 20% больше, чем годом ранее. К концу марта добыто уже 20,5 тысячи тонн - на треть больше, чем год назад.
Как показал аудит розничных предложений, розничная цена за килограмм мороженой пикши в ЦФО в среднем варьируется от 500 до 900 рублей в зависимости от точки продажи и производителя.
Ранее в ВАРПЭ сообщали РИА Новости, что по итогам 2025 года самой подешевевшей рыбой в опте стала сельдь, также в топ вошли скумбрия и треска.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВАРПЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала