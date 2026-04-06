https://1prime.ru/20260406/piksha-868938549.html

Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году

Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году - 06.04.2026, ПРАЙМ

Определена самая подешевевшая рыба в России в 2026 году

Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году - с начала года цена упала на 5,4%, а за 12 месяцев - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм,... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T04:16+0300

2026-04-06T04:16+0300

2026-04-06T04:25+0300

бизнес

россия

экономика

варпэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868938549.jpg?1775438748

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году - с начала года цена упала на 5,4%, а за 12 месяцев - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%, сделав эту популярную на российском рынке рыбу самой подешевевшей в российском опте в первом квартале. За год цена снизилась еще больше - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм", - сообщил он со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса". По его словам, главным фактором снижения оптовых цен на цельную пикшу в регионе вылова - СЗФО - стало преобладание более мелких особей в улове, что связано с особенностями жизненного цикла пикши и географией промысла российских рыбаков. Еще одной причиной является повышение общего допустимого улова. В то время как запасы трески продолжают находится в депрессивном состоянии, запасы пикши выросли за счет урожайных поколений 2022-2023 годов, поясняет Зверев. Так, в этом году российские рыбаки смогут добыть около 67 тысяч тонн пикши, что почти на 20% больше, чем годом ранее. К концу марта добыто уже 20,5 тысячи тонн - на треть больше, чем год назад. Как показал аудит розничных предложений, розничная цена за килограмм мороженой пикши в ЦФО в среднем варьируется от 500 до 900 рублей в зависимости от точки продажи и производителя. Ранее в ВАРПЭ сообщали РИА Новости, что по итогам 2025 года самой подешевевшей рыбой в опте стала сельдь, также в топ вошли скумбрия и треска.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, варпэ