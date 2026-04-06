Пассажиры "Победы" после ЧП с самолетом в Турции вылетели резервным бортом - 06.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260406/pobeda-868956265.html
Пассажиры "Победы" после ЧП с самолетом в Турции вылетели резервным бортом
Пассажиры "Победы" после ЧП с самолетом в Турции вылетели резервным бортом
2026-04-06T17:23+0300
https://1prime.ru/20260405/samolet-868926942.html
17:23 06.04.2026
 
Пассажиры "Победы" после ЧП с самолетом в Турции вылетели резервным бортом

Пассажиры "Победы" после ЧП с самолетом в Стамбуле вылетели в Москву на резервном борте

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Пассажиры рейса "Победы" в Москву за 5 апреля, задержанного из-за касания машиной спецтехники самолета в аэропорту Стамбула, вылетели в пункт назначения на резервном самолете, сообщили в авиакомпании.
"Рейс СтамбулМосква (DP996) за 5 апреля задержан по причине касания машиной спецтехники задней части фюзеляжа самолета в аэропорту Стамбула. В 16:55 по местному времени клиенты вылетели в Москву на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник авиакомпания сообщала РИА Новости, что в аэропорту Стамбула 6 апреля машина спецтехники коснулась задней части фюзеляжа самолёта, прилетевшего рейсом DP769 из Краснодара. Пассажирам, ожидающим резервного самолета, предоставлялось питание и напитки, отметили в "Победе".
