Пассажиры "Победы" после ЧП с самолетом в Турции вылетели резервным бортом
2026-04-06T17:23+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Пассажиры рейса "Победы" в Москву за 5 апреля, задержанного из-за касания машиной спецтехники самолета в аэропорту Стамбула, вылетели в пункт назначения на резервном самолете, сообщили в авиакомпании. "Рейс Стамбул – Москва (DP996) за 5 апреля задержан по причине касания машиной спецтехники задней части фюзеляжа самолета в аэропорту Стамбула. В 16:55 по местному времени клиенты вылетели в Москву на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник авиакомпания сообщала РИА Новости, что в аэропорту Стамбула 6 апреля машина спецтехники коснулась задней части фюзеляжа самолёта, прилетевшего рейсом DP769 из Краснодара. Пассажирам, ожидающим резервного самолета, предоставлялось питание и напитки, отметили в "Победе".
бизнес, стамбул, москва, турция
