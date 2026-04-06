Мировые продажи полупроводников в феврале выросли в 1,6 раза - 06.04.2026, ПРАЙМ
Мировые продажи полупроводников в феврале выросли в 1,6 раза
https://1prime.ru/20260305/konflikt-868059112.html
https://1prime.ru/20260403/zoloto-868680645.html
бизнес, азиатско-тихоокеанский регион, южная америка, европа
Бизнес, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА
09:11 06.04.2026
 
Мировые продажи полупроводников в феврале выросли в 1,6 раза

SIA: продажи полупроводников в мире в феврале выросли в 1,6 раза, до $89 миллиардов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Производство полупроводников
Производство полупроводников - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Производство полупроводников. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мировые продажи полупроводников в феврале выросли в 1,6 раза по отношению к этому же месяцу годом ранее, до 88,78 миллиарда долларов, сообщается в релизе американской отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA).
"Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) объявила сегодня, что мировые продажи полупроводников в феврале 2026 года составили 88,8 миллиарда долларов, что на 7,6% больше, чем в январе 2026 года (82,5 миллиарда долларов), и на 61,8% больше, чем в феврале 2025 года (54,9 миллиарда долларов)", - говорится в релизе.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на выпуск полупроводников
5 марта, 17:59
Наибольший рост продаж зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вдвое, до 25,98 миллиарда долларов, в Северной и Южной Америке - примерно в 1,6 раза, до 29,7 миллиарда. Также продажи увеличились в Европе, в 1,4 раза, в Китае, в 1,57 раза, однако в Японии они слабо снизились - на 0,3%.
Февральский рост продаж полупроводников в Северной и Южной Америке составил 12,6% в месячном выражении, в Европе - 10,2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 6%, в Китае - 3,6%, в Японии - 3%, сообщает SIA.
Производство золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2026
Раскрыто, кто входит в "мировой треугольник", определяющий цену золота
3 апреля, 06:06
 
