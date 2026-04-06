Мировые продажи полупроводников в феврале выросли в 1,6 раза
2026-04-06T09:11+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мировые продажи полупроводников в феврале выросли в 1,6 раза по отношению к этому же месяцу годом ранее, до 88,78 миллиарда долларов, сообщается в релизе американской отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA). "Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) объявила сегодня, что мировые продажи полупроводников в феврале 2026 года составили 88,8 миллиарда долларов, что на 7,6% больше, чем в январе 2026 года (82,5 миллиарда долларов), и на 61,8% больше, чем в феврале 2025 года (54,9 миллиарда долларов)", - говорится в релизе. Наибольший рост продаж зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вдвое, до 25,98 миллиарда долларов, в Северной и Южной Америке - примерно в 1,6 раза, до 29,7 миллиарда. Также продажи увеличились в Европе, в 1,4 раза, в Китае, в 1,57 раза, однако в Японии они слабо снизились - на 0,3%. Февральский рост продаж полупроводников в Северной и Южной Америке составил 12,6% в месячном выражении, в Европе - 10,2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 6%, в Китае - 3,6%, в Японии - 3%, сообщает SIA.
