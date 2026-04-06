Орбан и Сийярто отправились на границу инспектировать "Турецкий поток" - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260406/potok-868946241.html
Орбан и Сийярто отправились на границу инспектировать "Турецкий поток"
Орбан и Сийярто отправились на границу инспектировать "Турецкий поток"
2026-04-06T10:47+0300
энергетика
газ
венгрия
сербия
рф
виктор орбан
александр вучич
facebook
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822735_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_b069ebe75b0015d257cf524c017fc4ed.jpg
БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей прибыли в Кишкундорожму на границе с Сербией для инспекции газопровода "Турецкий поток", взятого под усиленную охрану венгерской армии, следует из публикации венгерского премьера в соцсетях. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны. "Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода в окрестностях Кишкундорожмы", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.По прибытии к участку газопровода Орбан и Сийярто сделали заявление для прессы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20260405/siyyarto-868929684.html
https://1prime.ru/20260405/vengriya-868929362.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822735_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_f891a20c47975dc5cc08db102b317f07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, РФ, Виктор Орбан, Александр Вучич, Facebook, Газопровод "Турецкий поток"
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей прибыли в Кишкундорожму на границе с Сербией для инспекции газопровода "Турецкий поток", взятого под усиленную охрану венгерской армии, следует из публикации венгерского премьера в соцсетях.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
Петер Сийярто
Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"
Вчера, 19:30
"Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода в окрестностях Кишкундорожмы", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По прибытии к участку газопровода Орбан и Сийярто сделали заявление для прессы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Участок "Турецкого потока" в Венгрии возьмут под охрану армии
Вчера, 18:30
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала