Правительство до 1 сентября оценит поддержку фирм, выращивающих цитрусовые

2026-04-06T11:02+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября оценить целесообразность дополнительной государственной поддержки компаний, выращивающих и перерабатывающих цитрусовые. Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": ...рассмотреть вопросы о целесообразности предоставления дополнительных мер государственной поддержки организациям, осуществляющим выращивание и переработку эфиромасличных и цитрусовых культур, а также дополнительных мер государственной поддержки развития питомников цитрусовых культур", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор АСИ Светлана Чупшева.

https://1prime.ru/20260403/putin-868883214.html

