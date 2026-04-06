Правительство до 1 сентября оценит поддержку фирм, выращивающих цитрусовые - 06.04.2026, ПРАЙМ
Правительство до 1 сентября оценит поддержку фирм, выращивающих цитрусовые
Правительство до 1 сентября оценит поддержку фирм, выращивающих цитрусовые
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября оценить целесообразность дополнительной государственной поддержки компаний, выращивающих и перерабатывающих цитрусовые. Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": ...рассмотреть вопросы о целесообразности предоставления дополнительных мер государственной поддержки организациям, осуществляющим выращивание и переработку эфиромасличных и цитрусовых культур, а также дополнительных мер государственной поддержки развития питомников цитрусовых культур", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор АСИ Светлана Чупшева.
Бизнес, Владимир Путин, АСИ, Михаил Мишустин
Правительство оценит целесообразность поддержки государством фирм, выращивающих цитрусовые

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября оценить целесообразность дополнительной государственной поддержки компаний, выращивающих и перерабатывающих цитрусовые.
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": ...рассмотреть вопросы о целесообразности предоставления дополнительных мер государственной поддержки организациям, осуществляющим выращивание и переработку эфиромасличных и цитрусовых культур, а также дополнительных мер государственной поддержки развития питомников цитрусовых культур", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор АСИ Светлана Чупшева.
