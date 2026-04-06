Токио не рассматривает новые меры поддержки из-за цен на нефть - 06.04.2026, ПРАЙМ
Токио не рассматривает новые меры поддержки из-за цен на нефть
06:42 06.04.2026 (обновлено: 06:59 06.04.2026)
 
ТОКИО, 6 апр — ПРАЙМ. Правительство Японии не рассматривает введение новых мер поддержки на фоне роста цен на энергоносители и не дает долгосрочных прогнозов по устойчивости текущих мер.
В ходе заседания бюджетного комитета депутат Масафуми Сасаки указал, что проект бюджета на 2026 финансовый год, который стартовал 1 апреля, был утвержден до обострения ситуации вокруг Ирана и не учитывает в полной мере последствия роста цен на нефть и инфляции. Он также поставил вопрос о том, насколько долго смогут действовать действующие меры поддержки.
Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что правительство располагает ресурсами для стабилизации ситуации, включая субсидии на топливо объемом более 1 триллиона иен (около 6,3 миллиарда долларов) и стратегические запасы нефти примерно на восемь месяцев, а также ведет работу по альтернативным поставкам вне Ормузского пролива.
"Долгосрочные перспективы, включая сроки действия этих мер, комментировать не могу", — заявила она, добавив, что правительство будет "рассматривать все возможные варианты", чтобы избежать негативного влияния на жизнь населения.
В свою очередь, министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Аказава, отвечая на вопрос о росте тарифов на электроэнергию и газ после завершения субсидий, заявил, что дополнительные меры поддержки на данный момент не предусмотрены.
"На данном этапе дополнительные бюджетные меры не рассматриваются", — подчеркнул он.
При этом министр также отметил, что власти продолжат отслеживать динамику цен на энергоносители и их влияние на счета за электричество и газ, чтобы при необходимости принять меры для минимизации воздействия на экономику и жизнь граждан.
 
