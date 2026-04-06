Правительство снизит долговую нагрузку еще для 11 регионов России

Правительство снизит долговую нагрузку еще для 11 регионов России - 06.04.2026, ПРАЙМ

Правительство снизит долговую нагрузку еще для 11 регионов России

Правительство снизит долговую нагрузку для еще 11 регионов РФ на общую сумму 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T14:36+0300

2026-04-06T14:36+0300

2026-04-06T14:36+0300

россия

финансы

дагестан

михаил мишустин

ингушетия

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство снизит долговую нагрузку для еще 11 регионов РФ на общую сумму 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие экономики и инфраструктуры регионов, одним из инструментов стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. "Сегодня поможем еще 11 территориям, снизим для них долговую нагрузку на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Это коснется таких регионов, как Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что значительную часть собственных средств эти регионы направили на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, докапитализацию фондов развития промышленности и другие цели. "Списание долга позволит им сформировать дополнительный импульс для дальнейшего совершенствования условий работы бизнеса и повышения уровня жизни граждан", - заключил Мишустин.

https://1prime.ru/20260406/gosduma-868950604.html

https://1prime.ru/20260406/pravitelstvo--868946434.html

дагестан

ингушетия

россия, финансы, дагестан, михаил мишустин, ингушетия