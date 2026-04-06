Премьер Италии допустила дефицит энергоресурсов в стране - 06.04.2026, ПРАЙМ
Премьер Италии допустила дефицит энергоресурсов в стране
Премьер Италии Джорджа Мелони допустила, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке может возникнуть дефицит энергоресурсов в государстве. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T00:21+0300
мировая экономика, италия, персидский залив, ближний восток
Премьер Италии Мелони допустила дефицит энергоресурсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

РИМ, 6 апр - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони допустила, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке может возникнуть дефицит энергоресурсов в государстве.
В субботу газета Corriere della Sera сообщила о введении первых ограничений на заправку авиационным топливом в четырех аэропортах Италии: миланском "Линате", а также авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи.
"Когда в странах Персидского залива растет нестабильность, это влияет на стоимость энергии, бизнес, рабочие места и в конечном итоге на покупательную способность семей", - заявила Мелони в видеоролике, опубликованном в ее соцсетях.
Государства Персидского залива играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке, и в случае, если добыча там сократится или прекратится, цена на энергоресурсы вырастет для всех, считает глава правительства.
"А если ситуация ухудшится, можно оказаться в ситуации нехватки всей необходимой нам энергии, даже в Италии", - сказала Мелони.
В пятницу и субботу премьер посетила страны Персидского залива, которые, по ее словам, обеспечивают 15% необходимых Италии поставок нефти.
"Я обсудила с ними, как укрепить сотрудничество, помочь остановить эскалацию, и как можно быстрее восстановить свободу судоходства по маршрутам, от которых зависят энергетика, торговля и стабильность, начиная с Ормузского пролива", - уточнила Мелони.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В итоге, цены на топливо растут в большинстве государств мира.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
