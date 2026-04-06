Такаити уклонилась от ответа на вопрос о наказании за осквернение флага
Премьер Японии Санаэ Такаити уклонилась от прямой поддержки введения уголовной ответственности за осквернение национального флага, заявив, что вопрос должен... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T07:33+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Премьер Японии Санаэ Такаити уклонилась от прямой поддержки введения уголовной ответственности за осквернение национального флага, заявив, что вопрос должен обсуждаться в парламенте. Во время заседания бюджетного комитета депутат Мидзухо Умэмура указала, что Япония, в отличие от ряда других стран, не предусматривает наказания за осквернение собственного флага, несмотря на наличие ответственности за осквернение флагов иностранных государств. В связи с этим она призвала ввести уголовную ответственность с реальными санкциями, подчеркнув, что "подобная ситуация подрывает национальное достоинство". В ответ Такаити напомнила, что ранее сама участвовала в подготовке соответствующего законопроекта, который уже вносился в парламент. Вместе с тем она отметила, что в настоящее время обсуждение продолжается в рамках депутатской законодательной инициативы. "Как глава правительства я хотела бы воздержаться от оценки содержания законопроекта и внимательно следить за обсуждением в парламенте", - сказала премьер. В Японии в настоящее время предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы за осквернение флага иностранного государства, однако аналогичная ответственность за повреждение национального флага законодательно не закреплена. В конце марта рабочая группа правящей Либерально-демократической партии Японии провела первое заседание по соответствующему законопроекту.
