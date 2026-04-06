Такаити уклонилась от ответа на вопрос о наказании за осквернение флага - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260406/premer-868941704.html
Такаити уклонилась от ответа на вопрос о наказании за осквернение флага
2026-04-06T07:33+0300
2026-04-06T07:39+0300
общество
экономика
мировая экономика
япония
токио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868941704.jpg?1775450385
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Премьер Японии Санаэ Такаити уклонилась от прямой поддержки введения уголовной ответственности за осквернение национального флага, заявив, что вопрос должен обсуждаться в парламенте. Во время заседания бюджетного комитета депутат Мидзухо Умэмура указала, что Япония, в отличие от ряда других стран, не предусматривает наказания за осквернение собственного флага, несмотря на наличие ответственности за осквернение флагов иностранных государств. В связи с этим она призвала ввести уголовную ответственность с реальными санкциями, подчеркнув, что "подобная ситуация подрывает национальное достоинство". В ответ Такаити напомнила, что ранее сама участвовала в подготовке соответствующего законопроекта, который уже вносился в парламент. Вместе с тем она отметила, что в настоящее время обсуждение продолжается в рамках депутатской законодательной инициативы. "Как глава правительства я хотела бы воздержаться от оценки содержания законопроекта и внимательно следить за обсуждением в парламенте", - сказала премьер. В Японии в настоящее время предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы за осквернение флага иностранного государства, однако аналогичная ответственность за повреждение национального флага законодательно не закреплена. В конце марта рабочая группа правящей Либерально-демократической партии Японии провела первое заседание по соответствующему законопроекту.
07:33 06.04.2026 (обновлено: 07:39 06.04.2026)
 
Такаити уклонилась от ответа на вопрос о наказании за осквернение флага

Премьер Японии Такаити уклонилась от ответа на вопрос о наказании за осквернение флага

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Премьер Японии Санаэ Такаити уклонилась от прямой поддержки введения уголовной ответственности за осквернение национального флага, заявив, что вопрос должен обсуждаться в парламенте.
Во время заседания бюджетного комитета депутат Мидзухо Умэмура указала, что Япония, в отличие от ряда других стран, не предусматривает наказания за осквернение собственного флага, несмотря на наличие ответственности за осквернение флагов иностранных государств. В связи с этим она призвала ввести уголовную ответственность с реальными санкциями, подчеркнув, что "подобная ситуация подрывает национальное достоинство".
В ответ Такаити напомнила, что ранее сама участвовала в подготовке соответствующего законопроекта, который уже вносился в парламент. Вместе с тем она отметила, что в настоящее время обсуждение продолжается в рамках депутатской законодательной инициативы. "Как глава правительства я хотела бы воздержаться от оценки содержания законопроекта и внимательно следить за обсуждением в парламенте", - сказала премьер.
В Японии в настоящее время предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы за осквернение флага иностранного государства, однако аналогичная ответственность за повреждение национального флага законодательно не закреплена. В конце марта рабочая группа правящей Либерально-демократической партии Японии провела первое заседание по соответствующему законопроекту.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаЯПОНИЯТокио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала