Ормузский пролив больше не будет прежним, заявило командование КСИР

Ормузский пролив больше не будет прежним, особенно для США и Израиля, заявило командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 06.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Ормузский пролив больше не будет прежним, особенно для США и Израиля, заявило командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). "Ормузский пролив никогда не вернется к прежнему состоянию, особенно для США и Израиля", - привел заявление ВМС КСИР телеканал Press TV в Telegram-канале. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за обострения почти остановилось судоходство через Ормузский пролив.

