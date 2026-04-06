Ормузский пролив больше не будет прежним, заявило командование КСИР

https://1prime.ru/20260406/proliv-868937073.html
Ормузский пролив больше не будет прежним, особенно для США и Израиля, заявило командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T01:25+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Ормузский пролив больше не будет прежним, особенно для США и Израиля, заявило командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Ормузский пролив никогда не вернется к прежнему состоянию, особенно для США и Израиля", - привел заявление ВМС КСИР телеканал Press TV в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за обострения почти остановилось судоходство через Ормузский пролив.
