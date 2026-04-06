Трафик танкеров через Ормуз вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/proliv-868951957.html
Трафик танкеров через Ормуз вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ
Трафик танкеров через Ормуз вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ - 06.04.2026, ПРАЙМ
Трафик танкеров через Ормуз вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ
Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло самого высокого значения с начала эскалации на Ближнем Востоке, пишет агентство Блумберг. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T14:49+0300
2026-04-06T14:49+0300
мировая экономика
ормузский пролив
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349169_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ba895c8ddf3ee434bfcde39470ee6c30.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло самого высокого значения с начала эскалации на Ближнем Востоке, пишет агентство Блумберг. "Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку всё больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение", - говорится в статье. Так, за выходные через пролив прошло 21 судно, что стало самым большим двухдневным показателем с начала марта, причем из них 13 судов направились в Аравийское море, уточняет агентство. До конфликта через пролив проходило примерно 135 судов ежедневно, отмечается в статье. Иранские суда по-прежнему доминируют в проливе, но в воскресенье там прошел танкер с иракской нефтью, сообщает Блумберг. Также Индия провела через Ормузский пролив восемь своих танкеров со сжиженным углеводородным газом, сообщило агентство. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа. Власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
https://1prime.ru/20260405/tanker-868924077.html
https://1prime.ru/20260404/iran-868903209.html
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349169_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_32f929048dc116592ce438cb312b625d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша
Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, США
14:49 06.04.2026
 
Трафик танкеров через Ормуз вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ

Bloomberg: трафик танкеров через Ормузский пролив вырос до максимума с начала марта

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи. Архивное фото
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло самого высокого значения с начала эскалации на Ближнем Востоке, пишет агентство Блумберг.
"Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку всё больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение", - говорится в статье.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
СМИ: танкер с нефтью из Ирака заметили проходящим через Ормузский пролив
Вчера, 14:58
Так, за выходные через пролив прошло 21 судно, что стало самым большим двухдневным показателем с начала марта, причем из них 13 судов направились в Аравийское море, уточняет агентство. До конфликта через пролив проходило примерно 135 судов ежедневно, отмечается в статье.
Иранские суда по-прежнему доминируют в проливе, но в воскресенье там прошел танкер с иракской нефтью, сообщает Блумберг. Также Индия провела через Ормузский пролив восемь своих танкеров со сжиженным углеводородным газом, сообщило агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа. Власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
Иран разрешил проход судов с гумпомощью через Ормузский пролив, пишут СМИ
4 апреля, 13:55
 
Мировая экономикаОрмузский проливИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала