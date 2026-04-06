Бойцы ВС России продвинулись внутри Красного Лимана, заявил Пушилин

2026-04-06T00:00+0300

ДОНЕЦК, 5 апр - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ продвинулись внутри Красного Лимана в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Бойцы группировки войск "Запад" продолжают продвижение в самом Красном Лимане. Бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта", - сказал Пушилин в своем канале на платформе Max. Глава республики добавил, что бойцы ВС РФ также заняли новые позиции в районе освобожденных Александровки и Крынок на краснолиманском направлении. В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем российской группировки войск "Запад".

