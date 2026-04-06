Бойцы ВС России продвинулись внутри Красного Лимана, заявил Пушилин - 06.04.2026, ПРАЙМ
Бойцы ВС России продвинулись внутри Красного Лимана, заявил Пушилин
Бойцы ВС России продвинулись внутри Красного Лимана, заявил Пушилин - 06.04.2026, ПРАЙМ
Бойцы ВС России продвинулись внутри Красного Лимана, заявил Пушилин
Бойцы ВС РФ продвинулись внутри Красного Лимана в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T00:00+0300
2026-04-06T00:00+0300
ДОНЕЦК, 5 апр - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ продвинулись внутри Красного Лимана в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Бойцы группировки войск "Запад" продолжают продвижение в самом Красном Лимане. Бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта", - сказал Пушилин в своем канале на платформе Max. Глава республики добавил, что бойцы ВС РФ также заняли новые позиции в районе освобожденных Александровки и Крынок на краснолиманском направлении. В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем российской группировки войск "Запад".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, денис пушилин, валерий герасимов, вс рф
РОССИЯ, Общество , РФ, Денис Пушилин, Валерий Герасимов, ВС РФ
00:00 06.04.2026
 
Бойцы ВС России продвинулись внутри Красного Лимана, заявил Пушилин

Пушилин: бойцы ВС России продвинулись внутри Красного Лимана в ДНР

ДОНЕЦК, 5 апр - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ продвинулись внутри Красного Лимана в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Бойцы группировки войск "Запад" продолжают продвижение в самом Красном Лимане. Бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта", - сказал Пушилин в своем канале на платформе Max.
Глава республики добавил, что бойцы ВС РФ также заняли новые позиции в районе освобожденных Александровки и Крынок на краснолиманском направлении.
В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем российской группировки войск "Запад".
 
РОССИЯОбществоРФДенис ПушилинВалерий ГерасимовВС РФ
 
 
