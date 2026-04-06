Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил разработать Стратегию развития креативной экономики - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/putin-868946563.html
Путин поручил разработать Стратегию развития креативной экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года. | 06.04.2026, ПРАЙМ
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
https://1prime.ru/20260403/putin-868883214.html
https://1prime.ru/20260403/putin-868882953.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:55 06.04.2026
 
Путин поручил разработать Стратегию развития креативной экономики

Путин поручил правительству подготовить стратегию развития креативной экономики до 2036 г

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года.
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Путин повысил зарплату в Главном управлении спецпрограммами президента
3 апреля, 17:18
"Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом, принимая во внимание необходимость утверждения до 1 сентября 2026 года федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2026
Путин упразднил комиссию по развитию авиации и навигации по ГЛОНАСС
3 апреля, 17:10
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала