Путин поручил разработать Стратегию развития креативной экономики
2026-04-06T10:55+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года. Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом, принимая во внимание необходимость утверждения до 1 сентября 2026 года федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
