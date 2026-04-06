Путин поручил АСИ организовать конкурс технологических компаний
2026-04-06T11:23+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) организовать ежегодный конкурс малых и средних технологических компаний. Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить проведение ежегодного конкурса малых и средних технологических компаний", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 ноября 2026 года, ответственными назначены директор АСИ Светлана Чупшева, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, а также спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
россия, промышленность, владимир путин, игорь шувалов, дмитрий песков, агентство стратегических инициатив
