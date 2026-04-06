Путин поручил АСИ представить на ПМЭФ результаты рейтинга инвестклимата
Путин поручил АСИ представить на ПМЭФ результаты рейтинга инвестклимата - 06.04.2026, ПРАЙМ
Путин поручил АСИ представить на ПМЭФ результаты рейтинга инвестклимата
Президент России Владимир Путин поручил "Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) представить на Петербургском международном... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T11:29+0300
2026-04-06T11:29+0300
2026-04-06T11:29+0300
россия
рф
владимир путин
агентство стратегических инициатив
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) результаты национального рейтинга инвестклимата регионов с учетом нового показателя, касающегося сохранения объектов культурного наследия в субъектах РФ. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания набсовета АСИ, состоявшегося 18 февраля. В частности, Путин поручил агентству дополнить методику формирования нацрейтинга инвестклимата в регионах показателем эффективности деятельности региональных властей по сохранению объектов культурного наследия народов РФ. Обновленный рейтинг должен быть представлен на ПМЭФ. "В рамках Петербургского международного экономического форума представить результаты расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации с учетом показателя, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
рф
россия, рф, владимир путин, агентство стратегических инициатив
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив
Путин поручил АСИ представить на ПМЭФ результаты рейтинга инвестклимата
Путин поручил АСИ представить на ПМЭФ результаты рейтинга инвестклимата регионов России
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) результаты национального рейтинга инвестклимата регионов с учетом нового показателя, касающегося сохранения объектов культурного наследия в субъектах РФ.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания набсовета АСИ
, состоявшегося 18 февраля. В частности, Путин
поручил агентству дополнить методику формирования нацрейтинга инвестклимата в регионах показателем эффективности деятельности региональных властей по сохранению объектов культурного наследия народов РФ
. Обновленный рейтинг должен быть представлен на ПМЭФ.
"В рамках Петербургского международного экономического форума представить результаты расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации с учетом показателя, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
