Путин попросил "Аэрофлот" и дальше улучшать качество сервиса
Президент России Владимир Путин попросил генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского и дальше улучшать качество сервиса. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T14:28+0300
бизнес
технологии
россия
владимир путин
аэрофлот
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского и дальше улучшать качество сервиса. Глава государства в понедельник встретился с Александровским в Кремле. "То, что вы сейчас рассказали о программе выявления возможных улучшений, о программе анализа того, что происходит по всей цепочке работы, начиная от поиска билета и до обслуживания в самолетах - естественно, там всё, что касается людей, пассажиров, всего, что связано с багажом, со всеми элементами обслуживания-, очень важно эту работу, безусловно, продолжать", - сказал Путин во время встречи. Глава "Аэрофлота" рассказал, что компания поэтапно построила весь путь клиента, от начала поиска билета до момента нахождения в самолете. Компания выявила определенные направления улучшения и будет работать для достижения среднего значения индекса потребительской лояльности 75% - сейчас он составляет около 72%.
https://1prime.ru/20260406/putin-868950837.html
https://1prime.ru/20260402/ekonomika-868846003.html
