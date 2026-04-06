https://1prime.ru/20260406/putin-868951400.html

Путин попросил "Аэрофлот" и дальше улучшать качество сервиса

Президент России Владимир Путин попросил генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского и дальше улучшать качество сервиса.

2026-04-06T14:28+0300

бизнес

технологии

россия

владимир путин

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867491332_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_9179b1654d205024aa3a2738fd18423f.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского и дальше улучшать качество сервиса. Глава государства в понедельник встретился с Александровским в Кремле. "То, что вы сейчас рассказали о программе выявления возможных улучшений, о программе анализа того, что происходит по всей цепочке работы, начиная от поиска билета и до обслуживания в самолетах - естественно, там всё, что касается людей, пассажиров, всего, что связано с багажом, со всеми элементами обслуживания-, очень важно эту работу, безусловно, продолжать", - сказал Путин во время встречи. Глава "Аэрофлота" рассказал, что компания поэтапно построила весь путь клиента, от начала поиска билета до момента нахождения в самолете. Компания выявила определенные направления улучшения и будет работать для достижения среднего значения индекса потребительской лояльности 75% - сейчас он составляет около 72%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

