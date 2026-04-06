Путин попросил "Аэрофлот" и дальше улучшать качество сервиса
14:28 06.04.2026
 
Путин попросил "Аэрофлот" и дальше улучшать качество сервиса

Самолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского и дальше улучшать качество сервиса.
Глава государства в понедельник встретился с Александровским в Кремле.
"То, что вы сейчас рассказали о программе выявления возможных улучшений, о программе анализа того, что происходит по всей цепочке работы, начиная от поиска билета и до обслуживания в самолетах - естественно, там всё, что касается людей, пассажиров, всего, что связано с багажом, со всеми элементами обслуживания-, очень важно эту работу, безусловно, продолжать", - сказал Путин во время встречи.
Глава "Аэрофлота" рассказал, что компания поэтапно построила весь путь клиента, от начала поиска билета до момента нахождения в самолете. Компания выявила определенные направления улучшения и будет работать для достижения среднего значения индекса потребительской лояльности 75% - сейчас он составляет около 72%.
