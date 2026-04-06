Названы регионы с самыми низкими ставками по ипотеке в России - 06.04.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми низкими ставками по ипотеке в России
2026-04-06T02:16+0300
недвижимость
банки
финансы
бурятия
якутия
приморский край
02:16 06.04.2026
 
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Бурятия, Якутия и Сахалинская область в феврале стали регионами с самыми низкими ставками по ипотеке в России – около 5%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в этих регионах составила 4,99% и по 5,01% соответственно.
Также в топ-пять регионов с самыми низкими ставками вошли Приморский край и Амурская область - 5,16% и 5,37%.
Все они входят в Дальневосточный федеральный округ, где действует программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". Согласно ее условиям, ставка не должна превышать 2%, максимальная сумма займа - 9 миллионов рублей.
При этом самые высокие ставки по ипотеке в Чечне, Ингушетии и Самарской области – 14,36%, 13,4% и 12,25% соответственно.
 
