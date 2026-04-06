https://1prime.ru/20260406/regiony-868937597.html
Названы регионы с самыми низкими ставками по ипотеке в России
Бурятия, Якутия и Сахалинская область в феврале стали регионами с самыми низкими ставками по ипотеке в России – около 5%, следует из анализа РИА Новости данных... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T02:16+0300
недвижимость
банки
финансы
бурятия
якутия
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868937597.jpg?1775430986
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Бурятия, Якутия и Сахалинская область в феврале стали регионами с самыми низкими ставками по ипотеке в России – около 5%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в этих регионах составила 4,99% и по 5,01% соответственно.
Также в топ-пять регионов с самыми низкими ставками вошли Приморский край и Амурская область - 5,16% и 5,37%.
Все они входят в Дальневосточный федеральный округ, где действует программа "Дальневосточная и арктическая ипотека". Согласно ее условиям, ставка не должна превышать 2%, максимальная сумма займа - 9 миллионов рублей.
При этом самые высокие ставки по ипотеке в Чечне, Ингушетии и Самарской области – 14,36%, 13,4% и 12,25% соответственно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бурятия, Якутия и Сахалин стали регионами с самыми низкими ставками по ипотеке в России
