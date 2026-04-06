"Росморпорт" разрабатывает российский аналог MarineTraffic
2026-04-06T12:01+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. ФГУП "Росморпорт" разрабатывает новую российскую систему по отслеживанию судов в реальном времени и их заходов в порты "РМП-Траффик", которая станет аналогом зарубежного портала MarineTraffic, рассказал журналистам гендиректор предприятия Сергей Пылин. "Следующий наш шаг – это создание глобальной системы "РМП-Траффик" по всем морским портам, где мы будем видеть, где, какое судно, какой груз и в какой порт перевозит", - рассказал глава "Росморпорта" на полях первого Международного транспортно-логистического форума. Отвечая на вопрос РИА Новости, Пылин подтвердил, что это будет аналогом зарубежного MarineTraffic. "Да. Трафик-портал отслеживания судов в реальном времени", - отметил он. По его словам, сейчас уже подготовлено техническое задание этого проекта, а затем будет проведен конкурс на поиск разработчиков самой системы. Лишь после этого начнется ее разработка и создание. Пылин не уточнил, кто сможет пользоваться порталом и будет ли требоваться подписка на него, отметив, что необходимо провести консультации с отраслевыми специалистами по кибербезопасности. "Все это не быстро и дорого, потому что это делается с нуля. Плюс сейчас требования, чтобы все новые системы были с элементами искусственного интеллекта. Это усложняет проекты. Поэтому пока тяжело сказать о сроке реализации этого проекта", - заключил Пылин. Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
"Росморпорт" разрабатывает систему отслеживания судов в реальном времени "РМП-Траффик"
