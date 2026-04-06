"Росморпорт" разрабатывает российский аналог MarineTraffic - 06.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260406/rosmorport-868948018.html
"Росморпорт" разрабатывает российский аналог MarineTraffic
бизнес
россия
санкт-петербург
росморпорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349338_0:112:3123:1869_1920x0_80_0_0_d57868f1ae2c8e94758631ef131e0534.jpg
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349338_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_1375b3b5a859490f846316b3a9f60f0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, росморпорт
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росморпорт
12:01 06.04.2026
 
"Росморпорт" разрабатывает российский аналог MarineTraffic

"Росморпорт" разрабатывает систему отслеживания судов в реальном времени "РМП-Траффик"

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСуда в море
Суда в море - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Суда в море. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - ПРАЙМ. ФГУП "Росморпорт" разрабатывает новую российскую систему по отслеживанию судов в реальном времени и их заходов в порты "РМП-Траффик", которая станет аналогом зарубежного портала MarineTraffic, рассказал журналистам гендиректор предприятия Сергей Пылин.
"Следующий наш шаг – это создание глобальной системы "РМП-Траффик" по всем морским портам, где мы будем видеть, где, какое судно, какой груз и в какой порт перевозит", - рассказал глава "Росморпорта" на полях первого Международного транспортно-логистического форума.
Отвечая на вопрос РИА Новости, Пылин подтвердил, что это будет аналогом зарубежного MarineTraffic.
"Да. Трафик-портал отслеживания судов в реальном времени", - отметил он.
По его словам, сейчас уже подготовлено техническое задание этого проекта, а затем будет проведен конкурс на поиск разработчиков самой системы. Лишь после этого начнется ее разработка и создание. Пылин не уточнил, кто сможет пользоваться порталом и будет ли требоваться подписка на него, отметив, что необходимо провести консультации с отраслевыми специалистами по кибербезопасности.
"Все это не быстро и дорого, потому что это делается с нуля. Плюс сейчас требования, чтобы все новые системы были с элементами искусственного интеллекта. Это усложняет проекты. Поэтому пока тяжело сказать о сроке реализации этого проекта", - заключил Пылин.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходил с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосморпорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала