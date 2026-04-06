Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Россетей" на уровне "ruAAА" - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Россетей" на уровне "ruAAА"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на уровне "ruAAА", прогноз стабильный, следует из сообщения агентства. | 06.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на уровне "ruAAА", прогноз стабильный, следует из сообщения агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети" на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу - стабильный", - говорится в сообщении. Оценка кредитоспособности "Россетей" обусловлена сильной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков. Такой прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
