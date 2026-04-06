https://1prime.ru/20260406/rosseti-868952961.html
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Россетей" на уровне "ruAAА"
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Россетей" на уровне "ruAAА" - 06.04.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Россетей" на уровне "ruAAА"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на уровне "ruAAА", прогноз стабильный, следует из сообщения агентства. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T15:33+0300
2026-04-06T15:33+0300
2026-04-06T15:33+0300
бизнес
финансы
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/83721/19/837211980_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_f8e414a9f915a7968d3c7da76a72186d.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на уровне "ruAAА", прогноз стабильный, следует из сообщения агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети" на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу - стабильный", - говорится в сообщении. Оценка кредитоспособности "Россетей" обусловлена сильной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков. Такой прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83721/19/837211980_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_3f4882dc6964aa7f3dcee11cbc2a7a23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россети
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Россетей" на уровне "ruAAА"
Агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Россети" на уровне "ruAAА"
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети" на уровне "ruAAА", прогноз стабильный, следует из сообщения агентства.
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети
" на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу - стабильный", - говорится в сообщении
.
Оценка кредитоспособности "Россетей" обусловлена сильной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.
Такой прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
