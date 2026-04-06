В России разработали рецепт "красных" блинов - 06.04.2026, ПРАЙМ
В России разработали рецепт "красных" блинов
В России разработали рецепт "красных" блинов
2026-04-06T05:47+0300
2026-04-06T05:54+0300
05:47 06.04.2026 (обновлено: 05:54 06.04.2026)
 
В России разработали рецепт "красных" блинов

РИА Новости: красные блины по ГОСТу делают из дрожжевого теста с яйцами и сливочным маслом

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. "Красные" блины можно приготовить из дрожжевого теста с яйцами и сливочным маслом, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в разработанном ГОСТе, блины бывают трех видов: красными, с припеком и с начинкой. Красные блины готовят из пшеничного дрожжевого теста с добавлением сдобы - яиц и сливочного масла. Блины с припеком получают, накладывая в тесто во время выпекания рыбу, грибы, яйца или лук. Блины с начинкой - это уже приготовленные изделия с завернутыми в них различными ингредиентами.
Блины жарят с обеих сторон на круглой плоской сковороде. При приготовлении в русской печи блины допускается выпекать, не переворачивая. Затем уже готовые блины необходимо смазывать сливочным маслом.
Блины можно подавать с соленой или копченой рыбой, мясными или рыбными деликатесами, балыком или балычными изделиями, грибами, икрой, сметаной и зеленым луком. В качестве десерта их можно подать с растопленным сливочным маслом и сахаром, медом, вареньем, творогом, повидлом, припущенными яблоками.
 
