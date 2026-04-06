В Финляндии испугались сигнала, который Запад послал Москве - 06.04.2026, ПРАЙМ
В Финляндии испугались сигнала, который Запад послал Москве
Европа послала тревожные сигналы России о подготовке к войне, пишет в соцсети X финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T16:12+0300
2026-04-06T16:12+0300
европа
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6918237c4672e59be7ee21332fd92e0.jpg
Мема: Европа послала сигналы РФ о подготовке к войне

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Европа послала тревожные сигналы России о подготовке к войне, пишет в соцсети X финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Он напомнил, что Германия вводит ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. В свою очередь, Финляндия увеличила численность резервистов до миллиона человек, а другие европейские страны тратят деньги на госпитали на случай таких крупных событий, как война.
Кроме того, Европа ускоренными темпами перевооружается, инвестируя 800 миллиардов евро в создание собственной армии, отметил Мема.

"Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий, не только о том, что мы не желаем восстанавливать диалог, но и о том, что мы готовимся к войне", — написал политик.

Он подчеркнул, что существует ложное и опасное представление о том, что восточный сосед Европы представляет для нее угрозу и хочет воевать, но это не так, ведь именно Москва неоднократно демонстрировала, что хочет восстановить дипломатию, но ЕС продолжает закрывать перед ней двери.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что западные политики пытаются запугать свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
