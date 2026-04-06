Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке
Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке - 06.04.2026, ПРАЙМ
Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке
Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T23:59+0300
2026-04-06T23:59+0300
2026-04-06T23:59+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает штатно, заявили РИА Новости в компании. "Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов", - заявили в "Ростелекоме". "Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", - добавили в компании. В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу "Ростелекома", сообщая об общем сбое. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на пике насчитывалось более 4,4 тысячи жалоб за час.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростелеком
Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке
Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке, сейчас работает штатно
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает штатно, заявили РИА Новости в компании.
"Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома
". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов", - заявили в "Ростелекоме".
"Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", - добавили в компании.
В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу "Ростелекома", сообщая об общем сбое. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на пике насчитывалось более 4,4 тысячи жалоб за час.
