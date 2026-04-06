https://1prime.ru/20260406/rostelekom-868966578.html

Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке

2026-04-06T23:59+0300

технологии

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает штатно, заявили РИА Новости в компании. "Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов", - заявили в "Ростелекоме". "Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", - добавили в компании. В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу "Ростелекома", сообщая об общем сбое. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на пике насчитывалось более 4,4 тысячи жалоб за час.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

