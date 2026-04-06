Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке - 06.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260406/rostelekom-868966578.html
Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке
2026-04-06T23:59+0300
2026-04-06T23:59+0300
технологии
ростелеком
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает штатно, заявили РИА Новости в компании. "Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов", - заявили в "Ростелекоме". "Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", - добавили в компании. В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу "Ростелекома", сообщая об общем сбое. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на пике насчитывалось более 4,4 тысячи жалоб за час.
https://1prime.ru/20250228/kiberdeyatelnost-855367433.html
Технологии, Ростелеком
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Офис компании "Ростелеком"
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает штатно, заявили РИА Новости в компании.
"Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов", - заявили в "Ростелекоме".
"Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", - добавили в компании.
В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу "Ростелекома", сообщая об общем сбое. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на пике насчитывалось более 4,4 тысячи жалоб за час.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Шеф Пентагона приказал остановить всю кибер-деятельность против России
28 февраля 2025, 23:43
 
