Слова Рубио о НАТО встревожили Запад

2026-04-06T23:35+0300

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Изменение позиции госсекретаря США Марко Рубио по теме НАТО вызвало обеспокоенность в странах ЕС, пишет Economist."Проклятия президента (США Дональда Трампа – Прим. ред.) поддержал и Марко Рубио, некогда ярый защитник Трансатлантического альянса. Изменение его позиции способствовало созданию траурной атмосферы в европейских столицах", — говорится в материале.Издание отмечает, что ранее Рубио выступал за укрепление связей с альянсом и поддержку Украины, однако теперь, по мнению автора, "последнего ограничения, возможно, уже больше нет"."Это наихудший момент, в котором НАТО когда-либо находилась", — заявил постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.В интервью Fox News Рубио обвинил НАТО в односторонних действиях после отказа ряда союзников поддержать операцию против Ирана.Ранее Дональд Трамп усомнился в эффективности альянса, заявив о его неспособности защитить США в случае глобальной угрозы.В беседе с газетой Telegraph он также допустил возможность выхода страны из НАТО после отказа союзников участвовать в операции против Ирана.До этого американский лидер называл альянс "бумажным тигром" без США и критиковал союзников за нежелание поддержать действия Вашингтона, в том числе по разблокировке Ормузского пролива.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран наносит ответные удары по Израилю и американским объектам в регионе.

