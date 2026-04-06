Курс рубля подрос к юаню на Мосбирже в понедельник

Рубль по итогам торгов понедельника немного подрос по отношению к юаню, следует из данных Московской биржи. | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T19:22+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника немного подрос по отношению к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки - до 11,48 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожал на 0,28% - до 109,37 доллара за баррель. В ожидании Юань снизился на 0,2%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,41 – 11,51 рубля. "Рубль продолжил укрепляться – доллар на межбанке ниже 79, биржевой юань сегодня касался 11,4. Слабый спрос на валюту и ее комфортное предложение при отсутствии на рынке Минфина смещают баланс в пользу рубля. Денежно-кредитные условия остаются жесткими", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Данные по экономической активности, розничным продажам указывают на замедление экономики и сжатие потребительского спроса, востребованность импорта и иностранной валюты на этом фоне по-прежнему невысока", - добавил он. Риск переохлаждения экономики может в числе ключевых рассматриваться ЦБ при принятии апрельского решения по ключевой ставке, указал эксперт. "Во многом рынок уже отыграл восстановительный рост нефтяных цен, теперь инвесторы ждут развития ситуация вокруг дедлайна для переговоров США-Иран. При этом ожидания относительно будущего притока валютной выручки, не абсорбируемой бюджетным правилом, во многом уже учтены в ценах", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Существенное влияние на динамику курса рубля оказывают ожидания по росту нефтегазовых доходов в апреле, полагает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Прогнозы "У рубля есть перспектива потеснить доллар в сторону 75. А на этой неделе ждем 78-81 рубль за доллар и 11,4-11,7 за юань", - поделился Смирнов. На курс уже будет влиять сам факт прихода этих поступлений ближе к маю, во вторник курс, вероятно, продолжит двигаться вблизи 11,40-11,55 рубля за юань, прогнозирует Григорьев. Превалирующим диапазоном на недельном горизонте будет диапазон 11,34 -11,55 рубля, прогнозирует Фетисов.

