Ставка RUONIA 3 апреля выросла на 0,01 п.п.
2026-04-06T15:15+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 3 апреля, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 14,92%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 861,40 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
ЦБ РФ: ставка RUONIA 3 апреля выросла на 0,01 п.п. и составила 14,92%
